Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Her ilin nüfusuna göre 50 bin nüfus başına 1, ilk etapta toplamda 1.000 Sağlıklı Yaşam Merkezinin açılacağını anlatan Akdağ, bu merkezlerin aile hekimlerinden hizmet alınan ortak alanlar olacağını söyledi. Akdağ “Bu mekânlarda röntgen, laboratuvar hizmetleri, fizyoterapist, diyetisyen, beden eğitimi öğretmeni, kronik hastalıklar alanında uzmanlaşmış hemşire bulunacak. Vatandaşlar sağlıklı yaşam konusunda motive edilecek ve yönlendirilecekler. Sağlıklı Yaşam Merkezlerinin inşaatına yaz aylarında başlanacak” dedi.