Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hazırlanan 'Gıda Kaynaklı Hastalıkların Küresel Yükü' raporunu değerlendiren Artık, değişik etkenler ile bulaşmış ve kirlenmiş gıdaların her yıl 600 milyon kişiyi hasta ettiğini ve bu nedenle 420 bin hastanın öldüğünün ortaya çıktığını söyledi. Özellikle açıkta satılan gıdaların neden olduğu tehlikelere dikkat çeken Artık, "Bozulmuş, küflenmiş bir gıda maddesini tüketmeyerek gıda zehirlenmesinden korunabiliriz. Bazı mikroorganizmalar, ürünü bozmadan da sağlığımızı etkileyebiliyor. Bu nedenle muhafaza koşulları, satış koşulları ve hijyenin önemi özellikle sokakta satışa sunulan gıdalarda daha da önem kazanıyor. Sağlığımız için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylanmış, markasına güvendiğimiz, ambalajlı ürünleri tercih etmeliyiz. Aksi takdirde ciddi sağlık soruları ile karşılaşabiliriz" ifadelerini kaydetti.

Gıdaların etiket okunarak satın alınmasının önemine de dikkati çeken Prof. Dr. Artık, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının denetim yapmasının yanında, vatandaşların da bilinçli ve dikkatli birer tüketici ve gıda denetçisi olmaları çok önemli. Ambalajlı, menşeine güvenilen gıdaları satın alınmaya özen göstermeli, ambalajlı ürünlerin de etiket bilgilerini mutlaka okumalıyız. Ambalaj üzerindeki bilgiler kontrol edilmeli, ambalajı bozulmuş ve yırtılmış ürünleri satın almamalıyız" dedi.



Prof. Dr. Artık, gıda alışverişi yaparken ise şunlara dikkat edilmesini önerdi:



"Tüketiciler olarak gıdanın etiketinde yazan isme dikkat etmeliyiz. Zira tüketici satın alma niyetini taşıdığı gıdaya benzer, ama aslında farklı bir ürünü alıyor olabilir. Gıdanın hangi koşullarda muhafaza edilmesi gerektiği ile ilgili uyarılara dikkat etmeliyiz. Gıda etiketlerinde yer alan son kullanma tarihi, o gıdanın muhafaza edilmesi gereken sıcaklık koşullarında belirlenmektedir. Dolayısıyla, hem o gıdanın satıldığı koşullara dikkat etmeli hem de bu gıdayı o koşullarda muhafaza etmeliyiz. İçindekiler kısmını mutlaka okumalıyız. Ürünün içeriği, kullanılan gıda bileşenlerinin ne olduğunu ve ayrıca varsa gıda katkı maddeleri de etiketlerde listelenmektedir.

Bu arada 'Gıda Kaynaklı Hastalıkların Küresel Yükü' raporuna göre, bakteri, virüs ve parazitlerle kirlenen gıdalar, dünya genelinde her yıl 600 milyon kişiyi hasta ederken, 420 bin hastanın da ölümüne neden oluyor. Kirlenmiş gıdalardan özelikle de dünya nüfusunun yüzde 9’unu oluşturan 5 yaş altı çocukların etkilendiği ve kirlenmiş gıdaların yol açtığı hastalıklar en çok Afrika ve Güneydoğu Asya’da görüldüğü ortaya çıktı. Gıda tedarikinin artık ülkelerin sınırlarını da aştığına ve bu sebeple gıda güvenliğini sağlamak için hükümetler, üreticiler ve tüketiciler arasında güçlü bir işbirliğinin kurulması gerektiğine dikkat çekiliyor."