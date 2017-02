Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl milyonlarca insanın sigaranın neden olduğu hastalıklar nedeniyle öldüğünü, tütün dumanına maruz kalmanın kanser, kalp hastalıkları ve KOAH gibi birçok hastalığa neden olduğunu söyledi.

Çocukların tütün dumanının zararlı etkilerine karşı çok daha hassas olduğunu ifade eden Öztürk, "Tütün dumanına sadece 30 dakika bile maruz kalmak, uzun süreli sigara kullanıcılarında beliren fiziksel etkileri ortaya çıkarmaktadır. Kendileri sigara içmeseler bile sigara içenlerin tütün dumanına maruz kalan milyonlarca insan, sigaranın neden olduğu hastalıklar yüzünden hayatlarını kaybediyor." diye konuştu.

Sigaradan çıkan dumanda bulunan kimyasal maddelerin 40 kadarının kanserojen özellikler içerdiğinin altını çizen Öztürk, şöyle devam etti:

"Kimi zaman pasif içiciler en az içenler kadar zarar görebiliyor. Başta kanser olmak üzere amfizem, kalp hastalıkları ve KOAH gibi birçok hastalık, sigara dumanına maruz kalmanın neden olduğu hastalıklar arasında. Dünyada her yıl 6 milyon kişi sigara sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Bu sayı her 10 saniyede bir kişinin sigaradan ölmesi demektir. Günde yaklaşık yarım paket sigara içen bir insan, her gün beynine 300 nikotin vuruşu gönderiyor."

Sigaraya her gün 90-100 milyon lira harcanıyor

Öztürk, Türkiye'de, sigara satın almak için her gün 90-100 milyon lira harcandığını, bu rakamın yıllık 30 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Günde bir paket sigara içen kişinin ayda 250-300 lira harcadığını dile getiren Öztürk, "Yıllık maliyeti 3 bin-3 bin 500 lirayı buluyor. 20 yıl içen 60-70 bin lira harcıyor. Yazık ki akciğer kanserine yakalanmak için 60-70 bin lira harcanıyor. 2014'te ölümlerin yüzde 31,1’i gırtlak ve soluk borusu kötü huylu tümöründen kaynaklandı. 2030'da tütüne bağlı ölümlerin dünya genelinde 180 milyon kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde bu rakamın 40 milyon kişi olması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Stresle başa çıkmak için çeşitli yöntemler geliştirilmesi önerisinde bulunan Öztürk, "Ben sigara içmiyorum cümlesini gururla söyleyin. Unutmayın, sigara sorunlarınızı çözmez. Yardım istemekten çekinmeyin, gerektiğinde bir uzmana başvurun. Sigarayı bırakmak için kanser ya da kalp hastası olmayı beklerseniz, vücudunuzun kendini tamir etmesi için pek fazla vakti olamayacak." diye konuştu.