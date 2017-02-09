Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, diyabetin, obezitenin de artmasıyla çağın en çok görülen hastalıklarından biri olduğunu söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de giderek artan oranda diyabete rastlandığını, ABD'de toplumun yüzde 10'unun diyabeti olduğunu belirten Buyru, "Yanlış beslenme, az hareket, ileri yaş gebelikleri ve obezite hastalık riskini arttırıyor. Gebelikte de hastalık, hem anne hem de bebeği ilgilendiren birtakım problemlere yol açıyor." diye konuştu.

Buyru, hastalığın gebelik öncesinden olabileceğini, bu durumda önlemler alınıp, kan şekerinin düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yüksek şeker düzeyiyle gebe kalanlarda, bebekte anomali riski artar. Doğuştan kalp hastalığı, kol ve bacak anomalileri, dudak-damak yarığı gibi problemler oluşabilir. Gebelik oluştuğunda da genellikle şekeri düzenlemek için insülin kullanımına geçilir. Amaç yüksek şekerin zararlarından anne ve bebeği korumaktır. Yüksek şeker annede tansiyon yüksekliği, doğum travması ve sezaryen riskinde artış gibi problemlere sebep olabilir. Gerek kontrol edilmemiş şeker, gerekse yüksek tansiyon anne hayatını tehdit edecek tehlikeli hastalıklardır. Şeker hastalığı asıl bebek için anne karnındayken ve doğumdan sonra bazı problemlere yol açabilir. Bunlardan en önemlisi anne karnında bebek ölümüdür. Kontrol edilmemiş yüksek şeker, bebeğin kalbine zarar vererek bebek ölümüne neden olabilir. Bunun dışında iri bebek, buna bağlı doğum travmalarında artış, daha sonra kalıcı sakatlıkla sonuçlanabilecek omuz takılmaları, bebeğin suyunun fazla olması, sezaryen ve müdahaleli doğum riskinde artış, gebelik ve doğum sürecinde karşılaşılabilecek sorunlardandır."

"Gebelikte kilo alımı 10 kilogramı aşmamalıdır"

Prof. Dr. Faruk Buyru, hastalık nedeniyle bebekte sadece anne karnında değil, doğum sonrasında da problemler oluşabileceğine işaret ederek, ani şeker düşmelerinin, solunum problemlerinin, sarılığın, elektrolit bozukluklarının diyabetik annelerin bebeklerinde daha çok görüldüğünü vurguladı.

Hastalıktan korunmak açısından yapılacak en önemli şeyin karbonhidrat alımının kısıtlanarak, kilo alımını kontrol etmek olduğunu bilenten Buyru, "Gebelik esnasında ideal kilo alımı 12-13 kilogram kadardır. Özellikle gebeliğe kilolu başlayanlar daha dikkatli olmalı ve tüm gebelikte kilo alımı 10 kilogramı aşmamalıdır." görüşünü dile getirdi.