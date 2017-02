Türkiye Gazetesi

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, dünyada her yıl 6 milyon kişinin sigara sebebiyle hayatını kaybettiğini belirterek “Bu sayı her 10 saniyede bir kişinin sigaradan ölmesi anlamına geliyor” dedi.

“Dünya Sigarayı Bırakma Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada sigaranın kanser, kalp hastalıkları ve KOAH gibi birçok hastalığa sebep olduğunu söyleyen Dr. Öztürk, Türkiye’de tütüne bağlı ölümlerin gelişmiş ülkelerin ortalamasının üstünde olduğunu belirterek “2014 Dünya Gelişmiş Ülkeler Verisine göre dünyada tütüne bağlı ölümler 20 bin kişinin altında gelişirken, Türkiye’deki rakam 76 bin oldu” dedi.

SUÇLU NİKOTİN

Sigaranın dünyada ve Türkiye’de önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk “Tütün ürünlerinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Esas bağımlılık yapan madde nikotindir. Koklanarak burundan çekilen ya da çiğnenen dumansız tütünler de nikotin kadar yüksek düzeyde zehir içermektedir. Günde yaklaşık yarım paket sigara içen bir insan, her gün beynine 300 nikotin vuruşu gönderiyor” diye konuştu. Sigaradan çıkan dumanda bulunan kimyasal maddelerin de kanserojen özellikler içerdiğini söyleyen Prof. Dr. Öztürk “Tütün dumanına sadece 30 dakika bile maruz kalmak, uzun süredir sigara içenlerde beliren fiziksel etkileri ortaya çıkarmaktadır. Tütün içenler kadar, çevresinde bulunanlar da zarar görüyor. Sigara içen içenler ‘pasif içici’ olarak tarif edilen çocukları, anne babaları ve diğer yakınları gibi çevrelerine de zarar verir” dedi.

SİGARA YÜZÜNDEN...

¥ Yılda 6 milyon kişi ölüyor.

¥ 600 bin kişi sigara içmeden sigara yüzünden kaybediliyor.

¥ 2030’da yılda 8 milyon kişinin ölümüne sebep olacağı düşünülüyor.

¥ Türklerin yüzde 30’u kullanıyor.

¥ Her bağımlıdan 7’si bırakmak istiyor. Sadece 3’ü bırakıyor.

İstanbul’da BİR salgın beklemiyoruz

Ocak ayı itibarıyla İstanbul Halk Sağlığı Müdürü olarak göreve başlayan Dr. Abdullah Emre Güner, sağlık habercilerine yönelik olarak düzenlediği tanışma toplantısında İstanbul’da herhangi bir salgın beklentisinin olmadığını söyledi.

Çeşitli hastalıklara yönelik aşılama çalışmalarıyla salgınların önüne geçildiğini ifade eden Dr. Güner “Kış aylarında sık görülen grip hastalığı, salgın değil grip vakalarındaki artıştır” dedi.

GÖÇMENLER DE AŞILANIYOR

Aşılama oranlarının yüzde 98’e ulaştığını söyleyen Dr. Güner, sığınmacılarla bulaşmasından korkulan hastalıklar için de aşılamaların yapıldığını belirterek “Bizim çocuklarımıza hangi aşıları uyguluyorsak, savaştan kaçarak ülkemize gelen Suriyeli çocuklara da aynısını uyguluyoruz. Aşı ile korunulabilir hastalıklar için risk söz konusu değil” dedi. Sağlıkta Dönüşüm programının ikinci döneminin koruyucu sağlık hizmetlerini ön plana koyduğunu hatırlatan Dr. Güner “Halk Sağlığı hizmetleri de hastalıktan korunmayı hedef alır. Aile hekimleri de korunmada rol alacak. Sağlık Bakanlığı 2019 yılına aile hekimlerine düşen hasta sayısını 2 bine kadar indirerek, hekimin hastalarıyla daha yakından ilgilenmesini sağlayacak. Aile hekimi tansiyondan, obeziteye, diyabetten kansere kadar birçok hastalığın takibini yapacaklar” dedi.

ELEKTRONİK YALANINA İNANMAYIN

Sigarayı bırakmak ya da zararlarını azaltmak isteyenlerin elektronik sigaraya yöneldiklerini söyleyen Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, elektronik sigaranın da en az tütün kadar zararlı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Dağlı “Elektronik sigara sıvı nikotinin pil tarafından ısıtılarak buharlaşmasını sağlayan bir cihazdır. Kullanıcılar cihaz ucundan çıkan buharı solurlar. Elektronik sigara içinde su, nikotin, propilen glikol, gliserol, tatlandırıcılar ve aromalar bulunur. Çalışmalar elektronik sigara dumanına maruz kalan farelerde akciğer hasarı oluştuğunu gösteriyor” dedi. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek de sigaranın içinde bulunan ve asıl bağımlılık yapan madde olan nikotinin DNA’yı bozduğunu belirterek “Genlerde nikotine bağlı oluşan bozulmalar kansere yol açar. Nikotin, tütün içinde bulunan maddeler olmadan tek başına kanserojendir. Beyinde madde bağımlılığında salgılanan ödül hormonlarını açığa çıkarır” dedi.