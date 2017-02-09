Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Yaşın ilerlemesi ile birlikte vücuttaki su oranının düştüğünü ve su kaybının arttığını söyleyen Diyetisyen Canan Aksoy “Buna karşın yaşlılarda susama hissi azdır. Demans ve Alzheimer hastaları ise su içmeyi unutabilir” dedi. Yaşlıların günlük su ihtiyacının yaklaşık 2 litre olduğunu hatırlatan Aksoy “Yeterli su alıp almadığınızı, idrara çıkma sayınızı ve idrarın rengini kontrol ederek de takip edebilirsiniz. Yetişkin bir birey günde 6 - 7 kere idrara çıkıyorsa ve idrar rengi açık sarı veya soluk sarı ise yeterli su tüketimi vardır. Yetersiz su tüketiyorsanız, sabah uyandığınızda ve gece yatarken su içmeyi alışkanlık haline getirin. En kolayı ilaç içerken yutacak kadar değil, her bir hapla birlikte bir bardak su için” dedi.