Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK - Çeşitli hastalıklara yönelik aşılama çalışmalarıyla salgınların önüne geçildiğini ifade eden Dr. Güner “Kış aylarında sık görülen grip hastalığı, salgın değil grip vakalarındaki artıştır” dedi.



GÖÇMENLER DE AŞILANIYOR

Aşılama oranlarının yüzde 98’e ulaştığını söyleyen Dr. Güner, sığınmacılarla bulaşmasından korkulan hastalıklar için de aşılamaların yapıldığını belirterek “Bizim çocuklarımıza hangi aşıları uyguluyorsak, savaştan kaçarak ülkemize gelen Suriyeli çocuklara da aynısını uyguluyoruz. Aşı ile korunulabilir hastalıklar için risk söz konusu değil” dedi. Sağlıkta Dönüşüm programının ikinci döneminin koruyucu sağlık hizmetlerini ön plana koyduğunu hatırlatan Dr. Güner “Halk Sağlığı hizmetleri de hastalıktan korunmayı hedef alır. Aile hekimleri de korunmada rol alacak. Sağlık Bakanlığı 2019 yılına aile hekimlerine düşen hasta sayısını 2 bine kadar indirerek, hekimin hastalarıyla daha yakından ilgilenmesini sağlayacak. Aile hekimi tansiyondan, obeziteye, diyabetten kansere kadar birçok hastalığın takibini yapacaklar” dedi.