Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK - Prof. Dr. Dağlı “Elektronik sigara sıvı nikotinin pil tarafından ısıtılarak buharlaşmasını sağlayan bir cihazdır. Kullanıcılar cihaz ucundan çıkan buharı solurlar. Elektronik sigara içinde su, nikotin, propilen glikol, gliserol, tatlandırıcılar ve aromalar bulunur. Çalışmalar elektronik sigara dumanına maruz kalan farelerde akciğer hasarı oluştuğunu gösteriyor” dedi. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek de sigaranın içinde bulunan ve asıl bağımlılık yapan madde olan nikotinin DNA’yı bozduğunu belirterek “Genlerde nikotine bağlı oluşan bozulmalar kansere yol açar. Nikotin, tütün içinde bulunan maddeler olmadan tek başına kanserojendir. Beyinde madde bağımlılığında salgılanan ödül hormonlarını açığa çıkarır” dedi.