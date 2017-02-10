Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yaptığı açıklamada, "Çok yüksek sezaryen oranı olan hastaneleri değerlendirmeye alıyoruz. Bilimsel komisyonlar kuracağız ve bu komisyonlar, hastanelerdeki sezaryen oranlarını bilimsel kriterlere göre inceleyecek. Gereksiz sezaryen oranları en yüksek olan hastaneleri cezalandıracağız. Gereksiz sezaryenin en yüksek yapıldığı hastanelerde sezaryen ameliyatlarını yapan ekibi eğitime alacağız." dedi.
'Çok yüksek sezaryen oranı olan hastaneleri değerlendiriyoruz'
10.02.2017 - 10:34 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 10:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yaptığı açıklamada, "Çok yüksek sezaryen oranı olan hastaneleri değerlendirmeye alıyoruz." dedi.
Etiketler : sezeryan,Sağlık Bakanı Recep Akdağ,
445773 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/445773.aspx
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