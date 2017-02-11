Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zirve Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Nilgün Ulutaşdemir, yapılan yeni bir araştırmada sosyal medyanın aşırı kullanımı, gelişen bireylerde bazı olumsuz etkileri olduğunu belirti.



Sosyal medyanın aşırı kullanılmaması konusunda uyaran Ulutaşdemir, "Araştırmadaki analizlere göre, özellikle geceleri duygusal odaklı sosyal medya kullanımının, yetersiz nitelikte uykuya ve öz saygıda düşüşe neden oluyor.



Bunun yanı sıra, yüksek anksiyete ve depresyon düzeyleri ile ilgili olduğu da belirtiliyor” dedi.

Uyku bozukluklarının psikolojik ve biyolojik bir çok nedeni olduğunu belirten Ulutaşdemir, “Ağrılı bir hastalık veya kullanılan ilaçlar biyolojik neden olarak gösterilebilir.



Duygusal problemler, sosyal ilişkiler, günlük yaşamda başa gelen sıkıntılı durumlar, iş yerinde, evde veya okuldaki stres ortamı kişinin üzerinde baskı oluşturur. Bunun yanında sosyal medya bağımlılığı da gece uykuya dalmayı, rahatlamayı zorlaştırır, iştahı etkilediği gibi uyku düzenini de bozar" diye konuştu.



Sosyal medya ve akıllı telefonların günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini hatırlatan Ulutaşdemir, “İnsanlar artık birçok şeyi gerçekte değil, sanal ortamda yaşamayı tercih ediyorlar. Ancak buna bağlı olarak çeşitli hastalıklar ortaya çıkıyor. Birçok insanın uykusuz kalmasına, sürekli sosyal hesaplarını kontrol etmesine neden olan bu fobi kaygı bozukluğuna neden oluyor.



Fomo hastalığında kişi internet ve sosyal medyada çok fazla zaman harcıyor, sanal dünyayla bağlantıları kesildiğinde kendilerini huzursuz hissediyorlar, paylaştıkları bir görsel veya bir yorum yeteri kadar beğeni almadığında duygusal çöküş yaşayabiliyor.



Günlük hayatınızda sosyal medya hesaplarınızı, gelişmeleri kaçırıyorum korkusuyla sürekli takip etme ihtiyacı duyuyorsanız ve özelikle iş saatlerinden çalarak kullanıyorsanız yüksek ihtimalle fomo sendromuna yakalanmış olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.