Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Vücutta kasılmalar ve titremelerle ortaya çıkan epilepsi hastalığının halk arasında yanlış bilinmesi sebebiyle, epilepsi hastalarının toplumdan dışlandığı bildirildi. Sara hastalığı olarak da bilinen epilepsinin beyinde var olan elektriğin artarak, anormal deşarjı sonucu ortaya çıktığını söyleyen Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Naz Yeni “Tedavideki gelişmeler sayesinde artık epilepsi, diyabet gibi kronik bir hastalık. Ancak toplumda var olan ön yargılar sebebiyle yetişkin epilepsi hastaları iş bulamıyor; epilepsili çocuklarımız okula gidemiyor ve neredeyse tamamı hastalıklarını saklamak zorunda kalıyorlar’’ dedi.

HERKESİN HASTALIĞI KENDİNE ÖZGÜ

Neredeyse her 100 kişiden birinde görülen hastalık genetik yatkınlık, beyin damarları ve beyin dokusundaki bozukluklar, beyin tümörleri, merkezi sinir sisteminin enfeksiyonları sonucu ortaya çıkıyor. Tedavi edilebilen bir hastalık olan epilepsi, ilaç dışında cerrahi metotlar ve beyin pili uygulamalarıyla da tedavi edilebiliyor. Çeşitli tipleri olan epilepsi hastalığında tedavi başarısı hastaya göre değişmekle birlikte bazı hastalarda nöbetler yüzde yüz ortadan kaldırılabiliyor. İlaçlar sayesinde ise büyük oranda kontrol altında tutulabiliyor. Çalışmalara bakıldığında her 5 hastanın dördünde, verilen ilaçlar düzenli kullanıldığında nöbetlerin durduğu gözlemlenmektedir.

Türkiye’de yılda yaklaşık 30 bin kişiye yeni epilepsi teşhisinin konulduğunu ve ülkemizde 700 bin epilepsi hastasının yaşadığına işaret eden Prof. Dr. Yeni, epilepsinin diyabet ve kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıklardan farklı olmadığına işaret ederek “Bu hastalık geçmişte bulaşıcı sayıldığı için hastalık hakkındaki yanlış ve eksik bilgiler, hastaların toplumdan dışlanmasına sebep oldu. Bu dışlanma hâlâ devam ediyor” diye konuştu.

DERNEKTEN DESTEK ÇAĞRISI

Dünya Epilepsi Günü kapsamında UCB Pharma’nın şartsız desteğiyle hayata geçirdikleri “Epilepsi için Bak” projesi ile kamuoyunun dikkatini epilepsi hastalığına çekmek istediklerini söyleyen Prof. Dr. Yeni, “Bu yıl ‘Epilepsi için Bak’ kampanyamızla epilepsinin herhangi bir kronik hastalıktan farkı olmadığına vurgu yapıyoruz” dedi.

Soğan koklatmanın hiçbir faydası yok

Epilepsi nöbeti geçiren kişiye kulaktan dolma bilgilerle yardım etmeye çalışmanın fayda yerine zarar verebileceğini belirten uzmanlar, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

¥ Nöbet sırasında çevresinde zarar verebilecek eşyalar varsa hastayı daha tehlikesiz bir yere çekin.

¥ Yan yatırın, başının altına yumuşak bir yastık veya ceket koyun. Soluk yolunun açık olmasına dikkat edin.

¥ Rahat nefes alabilmesi için boğazını sıkacak kıravat eşarp gibi kıyafetleri gevşetin. Varsa gözlüğünü çıkarın.

¥ Hastanın ağzını açmaya, dişlerinin arasına bir şeyler sıkıştırmaya çalışmayın

¥ Nöbet sırasında kollarını ve bacaklarını tutmak, kırık ve çıkıklara sebep olabilir.

¥ Soğan, kolonya koklatmanın hiçbir faydası yoktur.

¥ Normal şartlarda nöbet birkaç dakika içinde durur. Geçmezse mutlaka hastaneye götürün.