Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Son dönemlerde kullanılmaya başlanan endoskopik damar çıkarma yönteminin klasik yönteme göre hasta açısından önemli faydaları olduğunu söyleyen Biruni Üniversite Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Önder Teskin “Özellikle şişman hastalar, diyabetliler, damar problemleri olanlarda mutlaka endoskopik yöntemin tercih edilmesi gerekir” dedi.

Koroner arter hastalığının tedavisi için yapılan bypass ameliyatlarında kullanılan damarların, bacak toplardamarı, göğüs ön duvarını besleyen atardamar ve koldan alınabileceğini hatırlatan Doç. Dr. Teskin “Şişman ve şeker hastalığı olan hastalarda kalp ve damar rahatsızlıkları daha çok görülüyor. Endoskopik damar çıkarma yönteminin özellikle bu hasta grupları üzerinde çok önemli avantajları var. Obezite hastalarında eski yöntemle uygulanan bypass ameliyatlarında fazla kilo sebebiyle damar çok geride olduğu için bacakta derin kesiler açılıyor ve bu sebeple yaranın iyileşmesi daha uzun bir sürede gerçekleşiyor. Bununla birlikte yaraların geç iyileştiği diyabet hastalığında da yapılan uzun kesiler, hastaların tedavi sürecini daha da uzatıp, zorlu bir hâle getiriyordu. Bir süredir uygulanan endoskopik damar çıkarma yöntemi sayesinde bu zorluklar artık yaşanmıyor” dedi.

ENFEKSİYON RİSKİ AZALIYOR

¥ Hasta daha çabuk iyileşip gündelik hayatına dönebiliyor.

¥ Enfeksiyon riski azalıyor.

¥ Daha küçük bir yara izi kalıyor.

¥ Damarın çıkarıldığı bölgede ameliyat sonrası ağrı ve şişlik daha az oluyor.

¥ Acı veren büyük bacak kesileri, ameliyat sonrasında yürümeyi zorlaştırarak iyileşmeyi geciktirebiliyor.