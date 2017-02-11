Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de yılda 3.500 çocuğa yani yaklaşık her 3 saatte, 1 çocuğa kanser teşhisi konulduğunu söyleyen Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız “Bu rakam nükslerle birlikte 5 bine ulaşıyor. Çocukluk çağı kanserlerinin çoğu ilk 5 yaşta görülür ve hızlı gelişir. Kemik tümörleri gibi bazı kanserler ise 10-15 yaşında daha fazla görülüyor. Ancak kanser teşhis ve tedavisindeki son gelişmeler sayesinde, erken teşhis alan vakalarda hayatta kalma oranları her yıl katlanarak artıyor” dedi