Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yetişkinlerde en sık görülen göz içi kanseri olan “Koroid Melanomu”nun en önemli belirtisinin görme azlığı, gözde ışık çakmaları, siyah gölgeler ve eğri görme olduğunu söyleyen Dünyagöz Etiler’den Prof. Dr. Samuray Tuncer, başka göz hastalıklarında da gözlemlenebilen bu belirtilerin hafife alınmaması gerektiğini ifade etti. Tümörün, hastaların üçte birinde belirti vermeden ilerlediğini anlatan Prof. Dr. Tuncer “Rutin göz muayenelerinde şeker, yüksek tansiyon, bağışıklık sistemi rahatsızlıkları gibi farklı hastalıkların yanı sıra, kanser ihtimalinin araştırılmasının da göz ardı edilmemesi gerekir” dedi.