Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Kaplan kış aylarının vazgeçilmez meyvesi ayvanın, kış diyetlerinin de olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekerini yavaş yavaş yükselten ayvanın, diyet yapanların ve şeker hastalarının kolaylıkla tüketebileceği bir meyve olduğunu belirten Kaplan “Ayrıca öğünlerde tercih ettiğinizde lifli yapısı sayesinde tokluk sürenizi uzatarak zayıflamanıza yardımcı olur. Diyette tatlı alternatifi arıyorsanız ayvayı haşlayıp ya da buharda pişirerek lezzetli tatlılar hazırlayabilirsiniz” dedi.