Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gebelik hormonlarının etkisiyle tırnakların eskisine oranla daha hızlı uzadığını ve incelerek zayıfladığını ifade eden Ertek, “Bu da kolay kırılmalara neden olur. Doğum sonrası tırnaklardaki bu durum eski haline döner. gebelik döneminde dengeli beslenmenizde fayda var. Tırnakların kolay kırılması ve saç dökülmesi konusunda Biotin vitamini konusunda doktorunuza danışın. Ayrıca fındık, yumurta, soya fasulyesi, mantar, bezelye, avokado, muz, süt ve kepekli tahıllar gibi besinleri yeterli miktarda aldığınıza emin olun” dedi.



Tırnaklar için nemlendirici losyon sürmenin çoğu zaman faydalı olduğunu kaydeden Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, "Gebelik döneminde bu durumda olan anne adayları kimyasal madde içeren tırnak cilalarını kullanmamalıdır. Tırnak cilaları işleri daha da kötüleştirebilir. Ayrıca tırnaklara mantar enfeksiyonları da hamilelikte daha kolay bulaşabilir. Tırnakları kalın, boynuz görünümünde, çok sert ve kesilemez hale getiren bu enfeksiyon çok uzun süren tedaviler gerektirir. Mantar enfeksiyonundan korunmak için ayaklar kuru ve temiz tutulmalı, çoraplar her gün değiştirilmeli, başkasına ait terlik ve ayakkabılar kullanılmamalıdır. Ortak kullanılan banyo-duş zemini, yüzme havuzu çevresi gibi alanlarda yalın ayak basılmamalı, hamile kendi terliklerini kullanmalıdır" ifadelerini kullandı.



Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, tırnaklar için alınabilecek önleyici tedbirleri şöyle sıraladı:

"1. Tırnaklarınızı temiz ve kuru tutun

2. Tırnak yeme alışkanlığınız varsa mutlaka vazgeçin

3. Yatmadan önce tırnak ve tırnak etlerinin üzerine iyi bir nemlendirici krem sürün.

4. Elde bulaşık veya çamaşır yıkamak durumunda kalırsanız eldiven kullanın.

5. Tırnaklarınızı kısa tutun.Malum uzun tırnaklar daha çabuk kırılır.Bu şekilde kırılmalar daha az olur.

6. Manikür ve pedikür yaptırmak istiyorsanız enfeksiyon riskini en aza indirmek için gideceğiniz salonun hijyeninden emin olun."