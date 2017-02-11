Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taştan, tedavi edilmeyen sinüzitin şiddetli ağrılara yol açarak yaşam kalitesini azalttığını ve önemli komplikasyonlara da neden olabileceğini belirtti.Soğuk havaların sinüzit için risk oluşturduğu vurgulayan Taştan, "Herkes sinüzite yakalanabilir ama, alerjisi olan kişiler, burun yapısındaki bozukluk sebebiyle iyi nefes alamayanlar, sık enfeksiyon geçiren bağışıklık sistemi zayıf kişiler, astım hastaları, sigara içen kişiler risk grubunda yer alıyor" dedi.Taştan, akut sinüzitin belirtileri arasında; baş ve yüzde ağrı, koyu ve rengi değişmiş geniş akıntısı, burun tıkanıklığı, koku alamama, bitkinlik, kötü ağız kokusu ve ateşin sayılabileceğine dikkat çekerek, "Bu belirtilerin uzun sürmesi halinde kronik sinüzit olabileceği düşünülebilir. Bu şikayetleri taşıyan kişilerin vakit kaybetmeden doktora başvurmaları gerekiyor. Sinüzit tedavisini ertelemek, doktor tavsiyesi olmadan antibiyotik kullanmak sorunları çözmez ve hastanın gereksiz ağrı ve huzursuzluk çekmesine yol açar, yaşam kalitesini azaltır. Tedavi edilmeyen sinüzit önemli bir çok soruna da yol açar' diye konuştu.



Akut sinüzit tedavisinde, doktorun önereceği burun spreyi ve antibiyotik gibi ilaçların kullanıldığını ifade eden Taştan, sinüzitin kronik hale gelmesi ve ilaç tedavisine yanıt vermemesi durumunda ameliyat gerekebileceğini belirterek, şunları söyledi:"Sinüzit ameliyatı, enfeksiyon ve diğer sebeplere bağlı olarak tıkanan sinüs boşluklarını temizleyerek, doğal sinüs kanallarının genişletilmesi ve hastalıklı sinüs dokusunun iyileşmesini sağlayan cerrahi bir uygulamadır. Çoğu zaman, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan doğru tedaviyle sorun çözülebilir veya hassas tekniklerle ve endoskopik müdahaleyle hastalar sağlığına kavuşurlar."