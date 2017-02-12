Türkiye antibiyotik kullanımında Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada. Bu durumun önüne geçmek için çalışma başlatan Sağlık Bakanlığı, kısa sürede sonuç almayı başardı. Bakan Recep Akdağ, “Özellikle üst solunum yolu bölgemizde meydana gelen enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanımı için ciddi bir kampanya başlattık. Hekimlerimize hatırlatma eğitimleri verdik. Bilgisayarlarına kılavuzlar yükledik. Boğazda belli bir mikrobu tespit edebilmek adına test kullandık. 3 haftada Türkiye’de kullanılan toplam antibiyotikte yüzde 20 azalma oldu. Çok önemli bir miktar bu. Bu oranı daha da düşüreceğiz’’ dedi. İHA
Antibiyotik kullanımı yüzde 20 azaldı
12.02.2017 - 06:52 | Son Güncelleme: 12.02.2017 - 06:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gelişigüzel kullanılan antibiyotikler fayda sağlamadıkları gibi, pek çok ciddi sağlık problemine de sebep olabiliyor.
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446303 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/446303.aspx
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