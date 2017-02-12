Ülkemizde de sık tercih edilen sebzeler arasında olan maş fasülyesi, kalori, yağ ve sodyum açısından da oldukça zengin. Üstelik kanserin de en büyük savaşçısı.
İşte maş fasülyesinin bilinmeyen faydaları:
- LDL olarak bilinen kötü kolesterolü azaltan maş fasülyesi, kalp krizi, felç gibi riskleri azaltarak kalp sağlığını korur.
- Anti-hipertansif etkisi ile maş fasülyesi, kan basıncının azalmasına yardımcı olur. Kan dolaşımını artırarak, vücudun kan dengesini korur.
- İçerdiği izolösin, lösin ve valin ile maş fasülyesi vejeteryanların bir numaralı protein kaynağıdır.
- Besin değeri oldukça yüksek olan maş fasülyesi, soğuk algınlığı, virüsler, tahriş, döküntülere karşı bağışıklık sisteminin doğal koruyucusudur.
- Vücutta detoks etkisi yaparak, sindirim sistemine yardımcı olur, kabızlığı önler.
- Düşük glisemik indeksli gıdalar arasında yer alan maş fasülyesi, TİP-2 diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerini dengeler
- A vitamini kaynağı olan maş fasülyesi, glokom, katarakt gibi hastalıklarla mücadele ederek göz sağlığını korur.
- Yüksek oranda amino asit içeren maş fasülyesi, kanser gelişimi ile mücadele eder. DNA hasarını önleyerek, tehlikeli hücre mutasyonlarını ortadan kaldırır. Antitoksidan kapastiesi oldukça yüksek olan maş fasülyesi, kanseri süpürüp atar.
- Alerjik reaksiyonlar ve astım tedavisine etkili sonuç verir.
- İçeriğindeki bakırla maş fasülyesi, cildi canlandırarak parlaklık verir. Ev yapımı peelinglerde kullanılabilir.
- Cildi koruması ve canlandırmasının yanı sıra maş fasülyesi, içerdiği bakırın yanı sıra; demir, kalsiyum ve magnezyumla, saç dökülmelerine karşı etkilidir.
- İçeriğinde bulunan lizin ile maş fasülyesi, uçuk oluşumunu engeller.
Maş fasülyesi, en çok salata olarak tercih edilir ve haşlanarak salatada kullanılır.