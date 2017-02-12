Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizde de sık tercih edilen sebzeler arasında olan maş fasülyesi, kalori, yağ ve sodyum açısından da oldukça zengin. Üstelik kanserin de en büyük savaşçısı.



İşte maş fasülyesinin bilinmeyen faydaları:

- LDL olarak bilinen kötü kolesterolü azaltan maş fasülyesi, kalp krizi, felç gibi riskleri azaltarak kalp sağlığını korur.

- Anti-hipertansif etkisi ile maş fasülyesi, kan basıncının azalmasına yardımcı olur. Kan dolaşımını artırarak, vücudun kan dengesini korur.

- İçerdiği izolösin, lösin ve valin ile maş fasülyesi vejeteryanların bir numaralı protein kaynağıdır.

- Besin değeri oldukça yüksek olan maş fasülyesi, soğuk algınlığı, virüsler, tahriş, döküntülere karşı bağışıklık sisteminin doğal koruyucusudur.

- Vücutta detoks etkisi yaparak, sindirim sistemine yardımcı olur, kabızlığı önler.

- Düşük glisemik indeksli gıdalar arasında yer alan maş fasülyesi, TİP-2 diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerini dengeler

- A vitamini kaynağı olan maş fasülyesi, glokom, katarakt gibi hastalıklarla mücadele ederek göz sağlığını korur.

- Yüksek oranda amino asit içeren maş fasülyesi, kanser gelişimi ile mücadele eder. DNA hasarını önleyerek, tehlikeli hücre mutasyonlarını ortadan kaldırır. Antitoksidan kapastiesi oldukça yüksek olan maş fasülyesi, kanseri süpürüp atar.

- Alerjik reaksiyonlar ve astım tedavisine etkili sonuç verir.

- İçeriğindeki bakırla maş fasülyesi, cildi canlandırarak parlaklık verir. Ev yapımı peelinglerde kullanılabilir.

- Cildi koruması ve canlandırmasının yanı sıra maş fasülyesi, içerdiği bakırın yanı sıra; demir, kalsiyum ve magnezyumla, saç dökülmelerine karşı etkilidir.

- İçeriğinde bulunan lizin ile maş fasülyesi, uçuk oluşumunu engeller.

Maş fasülyesi, en çok salata olarak tercih edilir ve haşlanarak salatada kullanılır.