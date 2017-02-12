Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) bünyesinde kurulan merkez, ülkede görülme sıklığı yüzde 30-35 olan obezitenin teşhis ve tedavisini yapacak, hastalığın önlenmesine yönelik bilimsel projeler üretecek.

Sağlık Bakanlığınca obezite ve diyabetle mücadele kapsamında "2014-2017 Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" gibi önemli bir eylem planı sürdürülürken Zonguldak'ta üniversite bünyesinde Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Dünyanın önemli mücadele konularından obezite ve diyabetle ilgili Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Diyabet Federasyonu ve ülkelerin sağlık örgütlerinin yanında Sağlık Bakanlığınca yürütülen çalışmalara büyük katkı sunacak merkezin, Türkiye'nin önemli referans merkezlerinden olması hedefleniyor.

Yaklaşık 6 milyon liraya mal olan merkez, 3 bin metrekare kapalı alanda hizmet vermeye başladı.

Obezitenin görülme sıklığı giderek artıyor

BEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, obezite ve diyabet hastalığının sadece Türkiye'nin değil dünyanın önemli mücadele alanlarından olduğunu belirtti.

Dünyada değişen yaşam tarzı, fiziksel aktivite yetersizliği ve beslenme bozukluklarıyla obezite ve diyabet hastalığının giderek arttığını, her üç kişiden birinin obeziteyle ilgili sorun yaşadığını anlatan Bayraktaroğlu, şöyle konuştu:

"Obezite ve diyabet hastalığı kontrol altına alınamazsa komplikasyonları, göz kaybı, böbrek kaybı, sinirlerin etkilenmesi, koroner kalp hastalıkları, beyin damar hastalıkları ve ayak damar hastalıkları daha erken yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Obezite ve diyabet, yaşam kalitesini düşürdüğü gibi beklenen yaşam süresini de etkilemektedir. Ülkemizde görülme sıklığı giderek artan obezitenin önlenmesine yönelik bilimsel ve sektörler arası faaliyetlerin güçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde 30-35'inin obez olduğunu düşündüğümüzde hastalığı taşıyanların tanı ve tedavilerinin izlenmesi önem arz ediyor. Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi, güncel anlamda tanı ve tedavi standartlarını geliştirecek, sağlık hizmeti yürütecek ve araştırmalar yapacak."

"Merkez, bütün imkanlarını bu yöne seferber edecek"

Bu alanda özelleşmiş merkezlerin sayısının yeterli olmadığına, üniversite bünyesinde açılan merkezin Türkiye'de kamuya bağlı obezite ve diyabeti birlikte ele alan ilk ve tek merkez olduğuna işaret eden Bayraktaroğlu, şunları söyledi:

"Şu aşamada eğitim ve araştırmayla ilgili faaliyetlerimiz yürüyor. Planlanan ve devam eden araştırmalar kapsamında ulusal alanda etkili, uluslararası alanda Oxford gibi ilgili akademik kurumlarla iletişim halindeyiz. Hayata geçireceğimiz projelerle hastalıkların tanı ve tedavisine yön verecek önemli bir merkez olacağız. Dünyada ve ülkemizde obeziteyle mücadelede belirli planlar, programlar var. Buraya yapılan yatırımın temelinde de bu mücadele amaçlanmıştır. Burada sadece hastalar değil, hasta olmayan bireylerin de kendileriyle ilgili risklerin değerlendirilebileceği, durumunu araştırıp yön verebileceği her sağlıklı bireyin başvurabileceği ve hizmet alabileceği bir merkez olacak. Obezite ve diyabetle mücadelenin zorluğu düşünüldüğünde bu merkez tanı ve tedavi standartlarını geliştirecek, bütün imkanlarını bu yöne seferber edecek. Aynı zamanda sağlıklıdan hasta bireye kadar herkesin başvurabileceği bir mükemmeliyet merkezi olacak."

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer de üniversitenin yatırımlarıyla sağlık hizmetlerini, eğitim kalitesini ve bilimsel araştırmaları daha nitelikli hale getirdiğini ifade etti.

Merkezde sadece teşhis ve tedavi olmayacağını, aynı zamanda hastalıkla ilgili veri haritalarının da çıkartılacağını aktaran Özer, "Merkez, bilimsel araştırmalar da yaparak diyabet ve obezitenin önlenebilirliğiyle ilgili politikalar ve projeler ortaya koyacak." görüşünü kaydetti.