Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bir hayat kurtarma ameliyatı olarak bilinen sezaryen, maalesef tercih edilebilir bir doğum şeklini almıştır. Oysa asıl olan müdahalesiz normal doğumdur. Sezaryen, zorunlu sebeplerle ve doğru zamanda yapıldığında elbette hayat kurtarıcıdır fakat ne yazık ki ülkemizde bu sınırlar fazlasıyla aşılmıştır." dedi.

Emine Erdoğan, Meyra Palace Otel'de, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına (TÜSEB) bağlı Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsünce düzenlenen "Doğum Şekli Tercihinin Multidisipliner İrdelenmesi Çalıştayı"ndaki konuşmasında, her şeyin sentetik hale geldiği bir zamanda, gittikçe doğallıktan uzaklaşılan bir konuda toplumu aydınlatma gayretinde olunduğunu söyledi.

İnsanın doğumunun tüm yönleriyle ele alınması gerektiğini, ruh ve beden sağlığı yerinde insanlardan oluşan bir toplumun, her şeyin başı olduğunu belirten Emine Erdoğan, bunun için yapılması gerekenin, hayat yolculuğuna ilk adımını atan bir evladın dünyaya gelişine layıkıyla hazırlanmak olduğunu ifade etti.

"Kamu, üniversite ve özel hastanelerin iş birliği çok önemli"

Emine Erdoğan, yeni doğan bir yavrunun ilk ihtiyacının, annesinin sıcaklığı ve kokusu olduğunu vurgulayarak, emzirme döneminin bu süreci çok daha beslediğini ve geliştirdiğini ifade etti.

Anne sütünün zenginliğini başka hiçbir besinin veremeyeceğini dile getiren Emine Erdoğan, "Sanayi toplumunun şartlarına yenik düşmeyecek, insani modeller geliştirmemiz gerekir. Biliyorsunuz devletimiz, çalışan kadınlarımız için çok önemli düzenlemeler yaptı. Doğum ve süt izni, esnek çalışma saatleri, kreş imkanları, evlat sahibi olan kadınlarımızın hayatını büyük ölçüde kolaylaştırdı." diye konuştu.

Emine Erdoğan, doğal yaşam tercihleri konusunda toplumsal algıları dönüştürecek bir seferberlik yaparak öze dönülmesi gerektiğini belirterek, bu seferberliğin doğum şeklinden başlatılması çağrısında bulundu.

Salonda bulunan doktorlara da seslenen Emine Erdoğan, "Toplumun sizlerin rehberliğine ihtiyacı var. Bilim insanları olarak kadınlarımıza, sezaryenin bir talep konusu değil, zorunluluk gereği olabileceğini lütfen anlatın. Suda doğum, nefes egzersizleri, akupunktur gibi doğumu kolaylaştıran uygulamalarla onları doğal yöntemler konusunda cesaretlendirin." diye konuştu.

Bu noktada kamu, üniversite ve özel hastanelerin iş birliğinin çok önemli olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, kadınların müdahalesiz doğum konusundaki korkularını gidermenin sağlık profesyonellerinin çabasıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Emine Erdoğan, yıllık doğum sayısı 4 bin 500 üzeri olan hastanelerden, sezaryen oranı en düşük 9 devlet hastanesinin doğumhane klinik şefi ebelerine ve gebe okulu sorumlularına üstün hizmet plaketi verdi.

Çalıştayda, Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TÜSEB'e bağlı Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü Başkanı Esma Sarıkaya, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nun yanı sıra sağlık sektöründen temsilciler de hazır bulundu.