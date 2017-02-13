Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen "Minik Gözler Projesi" ile doğuştan renk körlüğü bulunan çocuklardaki rahatsızlık, geliştirilen mobil oyun uygulaması sayesinde fark edilebilecek.

Evde, "Minik Gözler" adlı oyunu oynayan çocuklardan sorun tespit edilenlerin ailelerine, "Çocuğunuzda mavi renk körlüğü problemi olabilir, doktorunuzdan randevu alınız" şeklinde geri bildirimler geliyor.

KOÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevcihan Duru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okul Öncesi Çocukları için Renk Körlüğünü Tespit Etme Oyunu Projesi"nin (Minik Gözler), TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklendiğini belirtti.

Proje yürütücüsü öğrenciler Noyan Şimşek, Seda Tanbay, Reha Gülasar ve proje danışmanı Yrd. Doç. Dr. Pınar Onay Durdu'nın çocuklarda renk körlüğünü tespit etmek için güzel bir projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Duru, projenin özellikle okul öncesi çocuklara yönelik olduğunu kaydetti.

Renk körlüğünün çocuklarda erken tespit edilmesinin önemine dikkati çeken Duru, şunları söyledi:

"Minik Gözler Projesi ile özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklarda renk körlüğünün eğlenceli bir oyun ile fark edilmesi sağlanabilecek. Oyun sonrasında ailelere bir uzmana başvurmaları konusunda bir yönlendirmenin sunulması ile yaşanabilecek birtakım problemlerin erken önüne geçilmesi sağlanmış olacak. KOÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından bu tür projelerle üreterek öğrenmeye, üreterek katkı sağlamaya özverili akademik personelimiz ve heyecanlı öğrencilerimiz ile devam edeceğiz."

Durdu, uygulamanın pilot çalışmasının orta yaştaki 3 renk körü için test edildiğini dile getirerek, test sonucunda 3 test katılımcısının da renk körü seviyesinin yüksek oranda tespit edildiğini vurguladı.

Oyun hakkında bilgi veren Durdu, şunları kaydetti:

"Oyunun kızlar ve erkekler olarak iki farklı versiyonu var. Erkekler için olan oyunda bir trafik polisi var eğer çocuk renk körüyse ishihara testi baz alınarak oluşturulan trafik polisini fark etmiyor ve arabayla polisin üzerinden geçiyor. Herhangi bir şekilde renk körlüğü yoksa arabanın kulvarını değiştirerek ilerlemeye devam edecek. Kızlara yönelik oyunda ise yine aynı şekilde prenses kıyafetleri oluşturuluyor ve bunların üzerine tıklayarak kıyafetlerin yakalanması isteniyor. Eğer çocuk renk körü ise kıyafeti zemin üzerinde fark edemiyor. Oyun bittiğinde ise aileye buna yönelik geri bildirim gidiyor."