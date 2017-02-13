Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Detoks içeceklerin sunulduğu lezzetli bir kahvaltıyla başlayan etkinlikte, Dr. Saraç, gün ışığından maksimum faydalanma imkânı sunan ferah yaşam alanlarının, kişilerin hayat kalitesine yaptığı olumlu etkilere değinirken, Büyükyalı’nın bu özellikleriyle, sakinlerine önemli bir ayrıcalık sunduğunu belirtti.



Dinleyicilerin interaktif katılım gösterdiği keyifli sohbet sırasında Dr. Saraç, konuklarla, sağlıklı yaşamın ipuçları ve doğru nefes alma tekniklerinin yanı sıra “2017’nin star yiyecekleri” listesini de paylaştı. Etkinlik, Dr. Saraç’ın “Çocuğunu Doğru Besle” kitabını imzalayarak konuklara armağan etmesiyle sona erdi. Konuklar ayrıca, Büyükyalı’nın lüksü yeniden tanımlayan 4 farklı konseptteki örnek dairelerini gezme ve satış ekibinden detaylı bilgi alma fırsatını da yakaladı.