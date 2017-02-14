Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Ankara Memorial Hastanesi Çocuk Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Demir, çocuklarda kanserlerin en önemli belirtilerini sıraladı:

¥ Çürüklerin kolay oluşması, diş etleri, burun ve ciltte tekrarlayan kanamaların görülmesi

¥ Sebebi belirlenemeyen yorgunluk, bitkinlik ve hâlsizlik

¥ Baş ağrısı ve bu ağrıya sabahları mide bulantısı olmaksızın kusmanın eşlik etmesi

¥ Sebebi açıklanamayan ve uzun süreli ateş

¥ İştahsızlık ve son altı ayda yüzde 10’dan fazla kilo kaybetmesi

¥ Boyun, karın veya vücudun herhangi bir yerinde şişlik

¥ Kemik ve eklemlerde uzun süren ağrılar

¥ Bebeklerde “lökokori” denilen kedigözü görüntüsünün ortaya çıkması. Nerdeyse bebeğin her anının fotoğraflandığı dikkate alındığında bir göz tümörü olan retinoblastomun erken teşhisi daha kolay olabilir. Fotoğraflarda bebeğin göz bebeği beyazsa mutlaka araştırılmalıdır.