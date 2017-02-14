Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüp bebek ve aşılama tedavilerinde sağlam spermi yakalamak için kullanılan mikroçip yönteminin gebelik oranlarını artırdığı bildirildi. Mikroçip yöntemini 3 yılda bin 250 hastada uyguladıklarını belirten Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş “Mikroçip özellikle tüp bebek ve aşılama teknolojilerinde son derece başarılı bir yöntem. Tüp bebek tedavisinde genellikle başarı oranı yüzde 50-55 iken, mikroçip yöntemiyle bu oran yüzde 69,4’lere yükseldi” dedi. Tıraş, yöntemle özellikle 35-42 yaş arasındaki kadınlarda yüzde 53,85; 35-53 yaş arasındaki erkeklerde yüzde 64,7 başarı elde edildiğini ifade ederek “Mikro akışkan çip teknolojisiyle DNA yapısı en ideal olan spermleri seçmek mümkün. Sağlıklı spermlerden oluşturulan embriyolarla daha yüksek gebelik sonuçları elde edilir” diye konuştu