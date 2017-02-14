Boyunda beze, lenf bezi şişmesinden, tükürük bezi şişmesine, troid bezlerinde büyümeye kadar çeşitli nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Ağrı yapabilir de yapmayabilir de. Haberin devamı için tıklayın...
Boyunda yağ bezesi nedenleri, tedavisi, boynumda beze var ne yapayım?
14.02.2017 - 14:35 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Boyunda beze, boynun herhangi bölgesinde meydana gelebilen yumru şeklinde şişliğe denir.
Etiketler : boyunda beze,
447014 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/447014.aspx
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