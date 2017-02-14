Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boyunda beze, lenf bezi şişmesinden, tükürük bezi şişmesine, troid bezlerinde büyümeye kadar çeşitli nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Ağrı yapabilir de yapmayabilir de. Haberin devamı için tıklayın...