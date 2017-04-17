Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk Defa Amerika’ya Gidecekleri Çok Şaşırtacak Amerika’nın farklı bir yer olduğunu, farklı bir kültür olduğunu hepimiz az çok biliyoruz. Ancak gerçekler dizilerdeki, filmlerdeki gibi değil. Amerika Birleşik Devletler’ine yemek, gıda tüketimi açısından baktığımızda aklınızı başınızdan alacak bazı şeyler var. Bunlardan bazılarını sizler için derledik.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN