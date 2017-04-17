İlk Defa Amerika’ya Gidecekleri Çok Şaşırtacak Amerika’nın farklı bir yer olduğunu, farklı bir kültür olduğunu hepimiz az çok biliyoruz. Ancak gerçekler dizilerdeki, filmlerdeki gibi değil. Amerika Birleşik Devletler’ine yemek, gıda tüketimi açısından baktığımızda aklınızı başınızdan alacak bazı şeyler var. Bunlardan bazılarını sizler için derledik.
İlk defa Amerika’ya gidecekleri çok şaşırtacak
17.04.2017 - 13:51 | Son Güncelleme: 17.04.2017 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eğer siz de kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz, Amerikalılar kahveyi emiyor.
Etiketler : Amerikalılar kahve,
465516 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/465516.aspx
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