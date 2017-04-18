Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Çocuğun yaşıtlarına göre kısa olması, pantolon/etek boyunun üst üste 2 yıl aynı kalmasının büyüme geriliğine ilişkin önemli ipuçları olduğunu söyleyen Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler “Büyümenin takip edilmesi altta yatan herhangi bir hastalığın erken yakalanması için son derece önemlidir” ikazında bulundu.Prof. Dr. Feyza Darendeliler, büyüme geriliğine ait ipuçlarını da şöyle sıraladı: “Çocuğun yaşıtlarına göre daha kısa olması, çocuğun anne ve baba boyuna uymayacak düzeyde kısa olması, çocuğun pantolon /etek boyunun üstüste 2 yıl aynı kalması, kollarda, bacaklarda kısalık, gebelik haftasına göre zamanında ama düşük doğum ağırlıklı doğmuş olmak, çocuğun büyüme eğrisinde aşağı düşmesi, yüzde veya vücutta farklı belirtiler ve kilo alımına rağmen boyun uzamaması...” Prof. Dr. Darendeliler, boy kısalığının büyüme hormonu eksikliği, hipotiroidi, turner sendromu, kas isleket sistemi hastalıkları veya beslenme bozukluğu belirtisi olabileceğini ifade etti.