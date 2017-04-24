Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Güneş, beden için çok önemli olsa da hemen hemen her şeyde olduğu gibi onun da fazlası zarar. Güneşte fazla kalarak zararlı ışınlara gereğinden fazla maruz kalmak hem hastalıklara yol açıyor hem de cildin yaşlanma hızını artırıyor. Uzman Dermatolog Doç. Dr. İzzet Mankırcı’nın verdiği bilgiye göre, güneş ışığı önce insanı çok iyi hissettiriyor, cildi pürüzsüzleştiriyor. Ancak bu his de görünüm de geçici. Güneşe fazla maruz kalanlar zamanla cildinde daha fazla leke, daha hızlı kırışma, daha hızlı sarkma gibi etkiler görmeye başlıyor. Özellikle bazı ilaçları kullananlar, bazı cilt hassasiyetiyle savaşanlar güneşe karşı daha fazla dikkat etmeli. Günlük D vitamininin karşılanması için, güneşle 20 dakika buluşmak yeter. Bunun için de el, yüz ve ayaklar yeterli olabiliyor. Güneşe direkt maruz kalmamak, cilt için dışarı çıkmadan evvel sürülecek koruyucuların da etkisiyle, 40 yaşındaki bir insanın cildinin 30’unda görünmesi mümkün...