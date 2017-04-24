Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkezefendi Belediyesi tarafından obeziteyle mücadele için başlatılan Bahar Yürüyüşü’nün 3.’sü düzenlendi. Yürüyüşe katılan binlerce kişi, renkli görüntüler oluşturdu. Düzenlenen etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, çocuklar ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik öncesinde belediye tarafından, katılımcılara üzerinde ay yıldız bulunan şapkalar dağıtıldı.

Etkinlik, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından sahneye çıkan Pamukkale Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu, şarkılarını seslendirirken, folklor ekibi, Artvin yöresine ait bir oyun sergiledi. Kurulan sahnede, çocuklar için çizgi film karakterlerinden oluşan animatörler, neşeli anlar yaşattı. Gösteriler büyük alkış aldı.

"2015 YILINDA 7 BİN KİŞİYLE BAŞLADI"

Yürüyüşün 2015 yılında 7 bin kişiyle başladığını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 2016 yılında bunu ikiye katlayarak, 15 bin kişinin katıldığını belirtti. Gelecekte bu yürüyüşe 100 bin kişinin katılım sağlamasını hedeflediklerini belirten Subaşıoğlu, “Bugün sadece yürüyüş yapmıyoruz. Aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. Ben her şeyden önce, dünyada çocuklara armağan edilen bugünü çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum. Biz Merkezefendi Belediyesi olarak sağlığa, mutluluğa, kardeşliğe, spora bugüne kadar hep yatırım yaptık. Spora bugüne kadar çok yatırım yaptık. Sağlığa ait, spora ait birçok projeye hep birlikte imza attık. Bu projeleri yaparken, hep sizden aldığımız güçle, sizden aldığımız destekle, sizden aldığımız dualarla yürüdük” dedi.

"20 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ"

Yürüyüş öncesi yapılan etkinliklerin tamamlanmasının ardından, sağlıklı yaşam için düzenlenen yürüyüşün startı, AK Parti Milletvekili Şahin Tin’in atışı yapmasıyla verildi. Yenişehir Yürüyüş ve Koşu Yolundaki 2 kilometre uzunluğundaki parkurdaki yürüyüşe çocuk, genç yaşlı ve kadın erkek yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Yürüyüşte polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil servis ekipleri de 4 ambulansla tedbir amaçlı yürüyüş boyunca vatandaşlara eşlik etti. Bitiş noktasında yürüyüşe katılanlara su, elma ve tatlı ikram edildi. Bitiş noktasında kurulan sahnede, ekstrem gösteri grubu Skate Parkur Team katılımcılara heyecan dolu anlar yaşatırken, gösteriye çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Ekibin bisiklet ve basketbol topuyla yaptığı şov yoğun alkış alırken, program son olarak DJ Ozan Çolakoğlu’nun performansını sergilemesiyle bitti.