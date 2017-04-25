Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Uyku ile ağrı arasında sıkı bir bağlantı olduğunu söyleyen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Tan “Ağrı yetersiz uykuya yol açarken, yetersiz uyku da ağrının daha fazla hissedilmesine yol açar. En çok uykusuz bırakan bir ağrı çeşidi olan nöropatik ağrı; beyin, omurilik ve çevresel sinirlerdeki bir hasar sonrasında ortaya çıkar. Bu ağrı başta diyabetliler olmak üzere kronik bel ağrısı çekenlerde, kanser hastalarında, birçok endokrin ve romatolojik hastalıklarda görülür” dedi.