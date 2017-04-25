Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı yapılmaması halinde maddi kaybın 550 milyon liralık aşı harcamasının 142 katına denk gelen 20 milyar avro olacağını bildirdi.GSK Türkiye tarafından Dünya Aşı Haftası kapsamında düzenlenen "Aşıların Değeri" başlıklı toplantıda konuşan Ceyhan, Türkiye'de şu anda verem, difteri, boğmaca, tetanoz, Hepatit B, kızamık, çocuk felci, menenjit-zatürre, kızamık-kızamıkçık-kabakulak (üçlü karma), difteri-tetanoz, su çiçeği ve Hepatit A gibi 13 aşının uygulandığını söyledi.

Türkiye'de yılda 40 milyon aşı yapıldığını dile getiren Ceyhan, "Yıllık aşı harcamamız 550 milyon lira. Türkiye'de eğer hiç aşı yapmazsak yılda sadece bu nedenden 14 bin 296 kişi ölür. Maddi kaybımız ise yaklaşık 20 milyar avro olur. Yani aşı ile harcadığımız paranın ortalama 142 katı." ifadelerini kullandı.

"Aşı insanı ölümden kurtarmanın en ucuz yolu"

Ceyhan, Türkiye'de ilaca yılda 16,5 milyar dolar ödendiğini kaydederek, kalp hastalığı ile ilgili ilaçların aşı gibi insan ömrünü uzatmadığını sadece belli bir yaştan sonra yaşam kalitesini artırdığını, kalp hastalıklarında ilaçlara aşının 4 katı para harcandığını anlattı.

Aşı ile ölümü engellemenin ortalama maliyetinin 38 bin lira olduğunu aktaran Ceyhan, aşının, insanı ölümden kurtarmanın en ucuz yolu olduğunun altını çizdi.

Ceyhan, yılda trafik kazasına bağlı 40 bin civarı ölüm yaşandığını ancak ne yapılırsa yapılsın bu sayının istenilen şekilde azaltılamadığını belirterek, ancak aşıda durumun farklı olduğunu bildirdi.

"Aşı ile ilgili olumsuz haberler samimi değil"

Ceyhan, aşı ile ilgili çıkan olumsuz haberlerin hiçbirisinin samimi olmadığının altını çizen Ceyhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın hiçbir yerinde şüphe olduğu için aşı yapılmayan ülkeyi bırakın, bölge dahi yok. Çıkıp ekranlarda 'Bilmem ne otu yiyin' gibi uyarı yapanlara bakmayın. Onların ticari yönü var. Mesela kanserden en etkili korunma yöntemi yine aşıdır. Buna örnek olarak rahim ağzı kanserini verebiliriz. Kalp hastalıklarını engellemede aşı kadar etkili bir yöntem yok. İnsan sağlığını korumada aşı kadar etkili bir yöntem yok.

Aşı ile ilgili olumsuz konuşanlar ya şöhret amaçlı ya gelir amaçlı konuşuyor. 'Aşıda civa var otizme neden oluyor, kullanmayın' deniliyor. 12 yıldır Türkiye'de hiçbir aşıda cıva yok. Cıva olan aşılarda da bu denilenle alakası yok."

Yetişkinlerin aşılanmasında sıkıntı olduğunu dile getiren ceyhan, "Çünkü yetişkin aşılama dünyanın bir çok yerinde yeni başlamış bir kavram." dedi.