Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dermatolog Uzman Doktor Melda Demirtaşoğlu, yaz aylarında sıkça herkesin karşılaştığı kuruyan ciltler hakkında bilgiler verdi. Demirtaşoğlu, yaz döneminde birçok etkenden dolayı cildin kurduğunu ve bu yüzden cilt bakımının önemli olduğunu vurgulayarak, artan sıcaklıklar nedeniyle vücudun su kaybettiğini, güneşe bağlı kızarıklıklar, alerjiler, açık ya da koyu renkli lekeler, ciltte kuruluklar, soyulmalar, havuz suyuna bağlı kaşıntılı durumlar ve dermatitler oluşabileceğini söyledi. Vücudun suyla teması arttıkça cildin normalden daha fazla kuruyacağını ve neme ihtiyacı olacağını ifade eden Demirtaşoğlu, ''Yaz döneminde cildin kurumasına izin vermeden nemlendirici kullanımını uygun bir bakım için yapılacakların arasında önde yer almaktadır. Bununla birlikte su tüketiminin arttırılması, su içeriği yüksek besinlerin tüketilmesini de vücudun sıvı kaybını dengelemeye yardımcı olur" şeklinde konuştu.

"Yüzü bronzlaştırmaktan kaçınmak çok önemlidir"



Öte yandan, yaz aylarında güneş ışığının daha dik ve uzun süreli geldiğini kaydeden Demirtaşoğlu, güneş yanığının önlenmesi ve ciltte oluşabilecek lekeler, cilt yaşlanması gibi etkilerine maruz kalmamak için etkin bir güneş koruması sağlanması gerektiğini belirtti. Güneş korumasının nasıl yapılacağı hakkında da açıklama yapan Özel Derim Dermatoloji Dal Merkezinde görev yapan Melda Demirtaşoğlu, "Bu korumayı 30 ya da 50 faktör gibi koruyuculuğu yüksek, cilt tipine uygun krem ve losyonlarla, 2-4 saatte bir yineleyerek yapmalı, kapalı ortamlarda dahi kullanmayı ihmal etmemeli, su ile temas sonrası mutlaka yinelenmelidir. Bununla birlikte geniş siperlikli şapkalar, güneş gözlükleri ve açık renk kıyafetlerle de güneşten korunma desteklenmelidir. Özellikle yüzü bronzlaştırmaktan kaçınmak çok önemlidir; bunun yerine bronzluk etkisi veren pudralar kullanılabilir, böylece yüzde oluştuktan sonra tedavisi hem zor hem de uzun süren lekelerin oluşması önlenebilir. Yaz döneminde cilde kullanılacak ürünlerin renksiz ve kokusuz olmasına dikkat edilmeli, parfümlü cilt ürünlerinin güneş ile birlikte lekelenmeye sebep olabileceği unutulmamalıdır" dedi.

Makyajdan kaçınılmalı



Cilt bakımına özellikle de bayanların dikkat etmesi gerektiğini belirten Demirtaşoğlu, yaz döneminde yüz bölgesine ağır makyaj, yoğun kremler ve kapatıcı uygulamalardan kaçınılması gerektiğini ifade etti. Demirtaşoğlu, bu tip uygulamaların gözeneklerin tıkanmasına ve siyah nokta, kozmetik akne dediğimiz sivilce benzeri döküntülerin oluşmasına neden olabileceğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Cilt temizliğine dikkat edilmeli, geceleri cilt tipine köpük ya da jel temizleyiciler ile yüzü yıkayıp hafif nemlendiriciler ile bakım yapılmalıdır. Ayak bakımları da yaz döneminde ihmal edilmemesi gereken bir durumdur. Yaz döneminde terlik, sandalet giyilmesi, çıplak ayakla kum, sert zemine temas ayak tabanı ve topuklarda kalınlaşmaya neden olur. Kozmetik görünüm kaygısı yanında kalınlaşan deride zamanla yarık ve çatlaklar oluşabilir ve özellikle diyabet-şeker hastalarında bu durum enfeksiyon için bir giriş kapısı teşkil eder. O nedenle yaz dönemlerinde ayaklara günlük bakım kremleri ile nemlendirme sağlanmalı, kalınlaşma olduğu durumlarda salisilik asit içerikli kremler gibi kalın dokuyu inceltici etkili ürünlerden yardım alınmalıdır. Yaz döneminde ciltte meydana gelebilecek herhangi bir değişiklikte alerjik, reaktif ya da mikrobik sebepler açısından dermatoloji uzmanından yardım alınmalıdır."