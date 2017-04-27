Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy, mide barsak sisteminin; gastrit, ülser, reflü gibi hastalıklarının tedavisinde, hekimler tarafından sıklıkla mide asidini ortadan kaldıran proton pompa inhibitörü (PPI) denilen ilaçlar kullanıldığını belirtti.

Asit önleyici mide ilaçları kontrolsüz kullanılmamalı



Mide asidinin tamamen ortadan kaldırıldığı bu gibi durumlarda, barsaklar içerisinde yaşayan faydalı mikroorganizmaların sayılarının azalarak, zararlı mikroorganizmaların ön plana çıktığını kaydeden Medistate Kavacık Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy, “Mide asidinin ortadan kalkması C.difficiele gibi hastalık yapan mikropların aktif olmasına yol açar. Uzun süreli PPI kullanan özellikle yaşlı grup hastalarda, bulantı, kusma, iştahsızlık gibi bulgularla seyreden bu olayla daha sık karşılaşıyoruz. Hekim kontrolünden uzak bilinçsizce alınan mide ilaçları, barsaklarımıza antibiyotiklerden daha fazla zarar vermektedir. Yararlı bir çok bakteri ortadan kalkar, hem sindirimimiz bozulur hem de savunmamız azalır.” Ersoy, reflü hastalığında kullanılan proton pompa inhibitörü) ilaçların, reflünün mide fıtığından kaynaklandığı durumlarda şikayetleri sadece geçici olarak azalttığı bilgisini paylaştı.



Mide hastalıklarının asıl nedeni iyi belirlenmeli



Bu tür reflüde asıl nedenin mide fıtığı olduğunu ve düzeltilmedikçe hastaların ilaca giderek artan dozda bağımlı hale gelebilecekleri uyarısında bulunan Prof. Dr. Ersoy, “Diğer reflü hastalıklarında ise genellikle asıl neden hastanın kötü beslenme alışkanlıkları ve yaşam biçimleridir. Birlikte kullanılan PPI’ler ancak kısa süreli kullanılmalıdır. Hastalar asıl problemleri olan beslenme alışkanlıkları ve yaşamlarını değiştirmelidirler. Uzun süreli PPI kullanıldığı durumlarda barsaklarda bir çok yararlı bakteri kaybedilir ki, bu durum vücudumuz için son derece tehlikelidir. Yararlı bakterilerin kaybedilmesi çeşitli bağışıklık sistemi hastalıklarına, enfeksiyonlara ve bulantı, kusma, şişkinlik gibi ilave mide barsak sistemi şikayetlerine de neden olur.”



Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Emin Ersoy, proton pompa inhibitörlerinin, kişinin barsak sistemi ve bağışıklığını kimi zaman gereksiz kullanılan antibiyotiklerden daha kötü etkilediğini ifade etti.Prof. Dr. Emin Ersoy, rasgele bir şekilde ve kulaktan dolma bilgilerle kullanılan asit önleyici mide ilaçlarının, pek çok rahatsızlığa davetiye çıkardığını vurgulayarak,

“Sağlığınıza önem veriyorsanız, konunun uzmanı bir doktor kontrolünde olmadan bu ilaçları kesinlikle kullanmayın” diye konuştu.