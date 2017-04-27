Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uz. Dr. Şentut, yazılı bir açıklama yaparak, bahar aylarında kişi üzerindeki bedensel ve ruhsal farklılıklar ile ilgili bilgiler verdi. Bahar aylarında mevsimsel geçiş dönemlerinde hem bedensel hem de ruhsal birçok farklılıkların olduğunu belirten Şentut, “En sık rastlanan bedensel değişikliklerin başında saç dökülmeleri geliyor. Saçlarımızın 6-9 yıllık ömürleri vardır. Saçlar 6-9 yılda bir dökülür ve yerine yenileri gelir. Bahar aylarında mevsimsel değişikliğe bağlı olarak günde 40-50 telden 150 tele kadar saç dökülmesi olabilir. Vücudumuzda mineral eksikliği yoksa bu saçlar geri gelir” ifadelerini kullandı.



Mevsim değişmelerinde yüzde, kaşlarda, burun yanlarında, çenede, kulak içlerinde, saçlı deride kızartı, kepeklenme ve kaşıntılı lezyonlar ortaya çıkabileceğine de dikkat çeken Şentut, şunları kaydetti: “Biz buna seboreik dermatit diyoruz. Genelde cildi yağlı olan kişilerde görülür. Yağ bezlerinin aşırı çalışması sonucu ortaya çıkan bir çeşit egzamadır. Bunların dışında havada uçuşan çiçek ve ağaç tozları, küçük böcekler özellikle el, yüz, kollar ve göğüs v'sinde kaşıntı, kızartı gibi reaksiyonlara neden olabilir.”