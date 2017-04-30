Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burun kanamasının çok azı, tümör ya da yüksek tansiyon gibi ciddi sorunların habercisi olabiliyor. Kanamaların yüzde 90'ı herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden geçiyor. Önemli olan bu ayrımı doğru yapabilmek. Acıbadem Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Güzin Akkuzu, ne tip kanamaların masum, ne tip kanamalarınsa tehlikeli olabileceği hakkında bilgi veriyor ve özel önerilerde bulunuyor.



ÖN TARAF KANAMALARI MASUM, ARKA TARAF KANAMALARI TEHLİKELİ



Her yıl toplumun yaklaşık yüzde 5-10 unda aktif burun kanaması yaşanıyor. Bu kanamaların yüzde 90'ı kendiliğinden geçiyor. Burun mukozası çok yoğun bir damar ağı tarafından beslendiği ve dış ortamla teması yoğun olan bir bölge olduğu için sık kanıyor. Burun kanamaları burnun ön ya da arka tarafından kaynaklanabiliyor. Ön taraftan olan kanamalar genellikle daha hafif ve üst solunum yolları enfeksiyonu, saman nezlesi gibi nedenlerle meydana geliyor. Tümör ya da yüksek tansiyon gibi nedenlerle meydana gelen kanamalar ise genellikle burnun arka tarafından kaynaklanıyor ve yetişkinlerde sık yaşanıyor.



BURUN KANAMASINA YOL AÇAN 8 NEDEN

1- Burun karıştırma

Özellikle çocuklarda yaşanan bu durum burun kanamasına neden olan sebeplerin başında geliyor. Ayrıca burna yabancı cisim sokma da çocukluk çağında sık karşılaşılan kanama nedenleri arasında yer alıyor.

2- Travma

Burun ameliyatları, çarpmalar, yüzme veya dalma sırasında oluşan basınç ve uzun süreli sprey kullanımı gibi nedenler de burun kanamasına neden oluyor.

3- Burun içi eğrilikler

Burun içindeki eğrilikler normal hava akımını bozdukları için kuruluk ve kabuklanmaya arkasından da burun kanamalarına neden olabiliyor. Ameliyatla bu problemin çözülmesi kanamalarında sona ermesini sağlayabiliyor.

4- Isıtma sistemleri

Özellikle kış aylarında ısıtma sistemlerinin oluşturduğu kuruluk ve üst solunum yolları enfeksiyon sıklığı nedeniyle çocuk ve erişkin yaş grubunda burun kanaması daha sık görülüyor.

5- Tümörler

Burun içerisi, sinüsler ve geniz kaynaklı tümörlerde burun kanamasına neden olabiliyor. Ancak bu burun kanamaları genellikle tek taraflı sürekli ya da tekrarlayıcıdır.

6- Hormonel nedenler

Hamilelik döneminde kan hacmi artışı nedeniyle burun kanamalarına sık rastlanıyor.

7- Kalp damar hastalıkları

Hipertansiyon, kalp yetmezliği gibi kalp damar hastalıkları da erişkin popülasyonda burun kanamalarının önemli nedenlerinden biridir.

8- Kan hastalığı

Hastanın doğuştan ya da sonradan gelişen pıhtılaşma bozukluğu ile giden bir kan hastalığı söz konusu ise burun kanaması en sık ortaya çıkan belirtilerden biridir.

BAŞI ASLA ARKAYA KALDIRMAYIN

Burnu kanayan kişinin önce burnundan pıhtıları uzaklaştırmak, oturtup başını öne eğmek, burun kanadından sıkıştırarak yaklaşık 5-10 dakika baskı uygulamak gerekiyor. Baskı sırasında burun üzerine buz uygulamak da burun kanamasını kontrol altına almada yardımcı oluyor. Bu şekilde ön taraftan olan kanamaların büyük bir bölümü kontrol altına alınıyor. Toplumda yanlış bilinen başı arkaya doğru kaldırmak, öğürme ve boğaza doğru akan kanla boğulma riskini artırıyor.

DOKTORA BAŞVURMAYI GEREKTİREN DURUMLAR

•Yoğun burun kanaması

•Kanama nefes almayı engellemeye başladıysa

•Tekrarlayan burun kanaması

•Bilinen kan hastalığı

•Bilinen kalp damar hastalığı olan yaşlı birey

•Kan sulandırıcı ilaç kullanımı

•Travmaya ikincil burun kanaması

•Tek taraflı sık tekrarlayan burun kanaması

BASİT BURUN KANAMALARINI ENGELLEYEN ÖNERİLER

• Burun karıştırma alışkanlığı olan çocuklarda tırnaklarını sık sık kesmek

• Özel bir gereklilik yok ise aspirin ve türevi ağrı kesicileri sık tüketmemek

• Zorlu sümkürmeden kaçınmak

• Kuru ve soğuk kış aylarında ortamın nemlendirilmesi, gerekirse burun içi nemlendiricilerin kullanılması