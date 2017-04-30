Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde İl Değerlendirme Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı basın açıklamasında, İstanbul'da seri halde il değerlendirme toplantıları yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, bu yöntemi kendilerinin oluşturduğunu ve dünyaya öğrettiklerini anlattı.

Bakanlığa bağlı, saha koordinatörlerinin işinin günlük bürokrasiyle uğraşmak olmadığını vurgulayan Akdağ, şöyle konuştu:

"İstanbul'da bir hafta boyunca 20'nin üstünde saha koordinatörü bütün ilçelere gittiler 200 sayfaya yakın hazırlık yaptılar. Birinci basamak hizmetler dediğimiz sağlık hizmet alanlarının yarıdan fazlasını ziyaret ettiler. bu raporu bugün burada tartıştık. Bu konulardan en önemlilerden biri, İstanbul'da yeni aile hekimliği sistemine daha doğrusu güçlendirilmiş aile hekimliği sistemine hazır olması için yöneticilerimizi bilgilendirdik. Bu güçlendirilmiş aile hekimliği sisteminde sağlıklı yaşam merkezleri yapacağız. İstanbul'da muhtemelen 150 ile 200 arasında olacak. Aile hekimleri buralardan destek alacaklar. Servislerle, aile hekimliklerinden vatandaşlarımızı ücretsiz biçimde bu sağlıklı yaşam merkezlerine taşıyacak da bir sistem kuruyoruz."

Sigarayla mücadele

Sigara ile mücadele konusuna da değinen Akdağ, şöyle konuştu:

"Sigaraya karşı mücadelede kararlılığımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın benden istediği en önemli görev alanlarından biri sigara mücadelesi, özellikle kapalı alanlarda sigara içilmesinin önlenmesidir. Bütün mekan sahiplerini bir kere daha uyarıyorum, kimseyi üzmek, kimseyi incitmek, kimseyi rahatsız etmek istemiyoruz ama elimizde kanunlar ve kanunların bizlere yüklediği sorumluluklar var. Kapalı mekanlarda yaşayan ve sigara içmeyen insanların sağlığını korumak zorundayız. Dolayısıyla hem kanuni hem görev yükümlülüklerimiz kapalı alanlarda sigara içilmesini önlemek için bizi mecbur bırakmaktadır. Para cezaları var, kapama cezalar var. Bunu bütün kapalı mekan sahipleri bilmelidir. Kapalı mekanda sigara içirirlerse bu cezaları yiyeceklerdir, kaçınılmazdır. Çok ciddi tedbir paketi tartıştık. Sayın Valimiz de bu konuya çok ciddi katkı verecek. İstanbul'daki ve Türkiye'deki tüm mekan sahipleri bilmelidir ki, kapalı mekanlarda sigara içilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

Bir adaletsizlik olmaması için kapalı mekanlara bu husustaki muamelelerinin aynı olacağının altını çizen Akdağ, "Bir semtte biraz daha rahat, öteki semtte daha sıkı olduğu zaman, ya da belli mekanlara rahat belli mekanlarda rahat olduğu zaman da problem çıkar. Çok açık söylüyorum, bir kahvehanede de bir kafeteryada da bir restoranda da, caminin yanındaki bir çay ocağında da, gece eğlenilen bir mekanda da muamelemiz aynı olacaktır." dedi.

"Yeşil dedektör uygulaması"

Yeşilay ile başlattıkları "yeşil dedektör" uygulamasına da değinen Akdağ, "Bunu mobil bir uygulama olarak bütün vatandaşlarımız telefonlarına indirebilirler. O zaman telefon açamaya da gerek kalmıyor, doğrudan doğruya o mobil uygulamadan bulunduğunuz yeri seçerek, denetleyicilerin o mekana gelmesini sağlayabilirsiniz. Rahatsız olduğunuz mekanları denetleyicilere bu şekilde bildirebilirsiniz." dedi.

Akdağ, yaptıkları değerlendirmeler soncunda Türkiye'nin sağılık yükünün değiştiğinin tespit edildiğini ifade ederek, "Eskiden bulaşıcı hastalıklar, anne-çocukla alakalı ve beslenme ile ilgili problemler ön plandaydı. Şimdi, kalp, damar hastalıkları, kanserler, akciğer ile ilgili problemler öne çıktı. Dolayısıyla bunlarla ilgili risk faktörlerine çok odaklanacağız. Şimdi yüksek tansiyon, şeker,şişmanlık, hareketsizlik, sigara konularına odaklanacağız." şeklinde konuştu.