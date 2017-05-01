Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlük hayatın sıkıntı ve stresinden kurtulmak için üretildiği iddia edilen stres çarkları, çocuklar ve gençlerin yeni gözdesi haline geldi. Kırtasiye, oyuncak mağazaları ve alışveriş sitelerinde satışı yapılan çarklar, 10 ile 50 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Gençler arasında ‘yeni nesil stres alıcı’ olarak kabul edilen çarklar, sosyal medya üzerinde paylaşılan videolarla da geniş kitlelere ulaşıyor. Ancak bazı gençler ise stres çarkının, stresi almadığını aksine daha çok stres yaptığını savundu.



Özellikle stresli olan insanların tespih kullandığını ifade eden Mazlum Boztekin, "Bu da bir nevi tespih görevi üstleniyor. Kullandığın zaman vakit daha kolay geçiyor ve stresini azaltıyor. Bir süre sonra alışkanlık yapıyor. Birazda olsa stresimizi alıyor" dedi.



"Stres çarklarını kullananlar daha da strese giriyor"



Stres çarkı kullanmanın gereksiz bir iş olduğunu söyleyen Yunus Coşkun, "Bence çok saçma bir keşif. Gerek yok kullanmaya. Stres çarklarını kullananlar daha da strese giriyor. Çeviriyor bu sefer niye istediğim gibi dönmedi diyor ekstra strese kapılıyor. Özentiden başka bir şey olmadığını düşünüyorum. Bir kişi kullanıyor ve insanlar elinde görüyor özeniyor ve almaya başlıyor. Bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Tamamen tüketim kültürünün dayatması olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.



"Bağımlılık yaptığı doğrudur ama stres aldığı bence yalan"



Stres çarkının stres aldığını söyleyen kişilerin kendilerini kandırdığını belirten Faruk Güney, “Bana göre zaman kaybından başka bir şey değil. İnsanlar sadece oyalanmak için bunu yapıyorlar. Bağımlılık yaptığı doğrudur ama stres aldığı bence yalan. Bu düşünceye katılmıyorum. Stres aldığını söyleyenler bana göre kendilerini kandırıyor” açıklamasını yaptı.



"Ürünlerimizin satış hızı gayet iyi"



Stres çarklarının çok hızlı bir şekilde satıldığını belirten oyuncak dükkanı sahibi Gazi Özbey, “Yerli üretimler 5 TL, ithal olarak gelenler 10 TL, metal olanlar 25 TL, ışıklı çarkları da 40 TL’ye satıyoruz. Çocuk yaştaki çocuklar genellikle yerli üretim ve 10 TL olan ürünleri daha çok tüketiyor. 15 yaş üstündeki gençler ise daha çok metal ve ışıklı çarkları satın alıyor. Ürünlerimizin satış hızı gayet ifadelerini kullandı.