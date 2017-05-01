Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Astımın dünyada yaklaşık 300 milyon kişiyi etkilediğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Başak Burgazlıoğlu, “Astımdan dolayı her yıl 250 bin kişi hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Astım, özellikle gece veya sabahın erken saatlerinde meydana gelen tekrarlayan, hırıltılı solunum, öksürük, nefes darlığı ve göğüste baskı hissi ataklarına sebep olur. Bu ataklar kendiliğinden veya tedavi ile geri dönüşlüdür. Şikayetler mevsime bağlı özellik gösterebilir. Astım hastalığının ortaya çıkmasında rol oynayan kişisel risk faktörlerinin başında genetik, erkek cinsiyet ve obezite gelmektedir. Anne ya da babadan birisinde astım varsa çocukta astım olma olasılığı yüzde 30 iken, her iki ebeveynin astımlı olması durumunda çocuğun astımlı olma olasılığı yüzde 70'lere çıkar. Çevresel risk faktörler ise allerjenler, enfeksiyonlar, mesleki açıdan maruz kalınan çeşitli maddeler, sigara dumanı, ev içi ve dışı hava kirliliği ve diyettir” dedi.

Sigaranın şikayetlerin artmasına sebep olduğunu ifade eden Burgazlıoğlu, “Gebelikte ise sigara içen annelerin çocuklarında ilk bir yıl içinde hışıltılı solunum ile seyreden hastalık gelişme riski 4 kat fazladır. Beslenmenin ve özellikle anne sütünün astımla bağlantısı çok araştırılmıştır. Anne sütü alan çocukların inek sütü ve soya proteini alan çocuklara göre daha az hışıltılı solunum yolu hastalığına yakalandığı ortaya konmuştur. Nefes darlığı, öksürük, hışıltılı solunum gibi belirtilerin tekrar ortaya çıkmasına sebep olur. Bazen bu yakınmaların şiddeti o kadar çok olur ki hasta acil servise başvurmak zorunda kalabilir. Evde ya da dışarıda bulunan bir çok allerjen astım atağını başlatabilir. Bunlardan önemli olanları; polenler, ev tozu akarları, küf mantarı sporları, hamamböceği, hayvan tüyleri, bazı besinlerdir. Astımlı bireylerde basit bir grip bile nefes darlığını tetikleyebilmektedir. Gerek çocukluk çağında gerekse erişkin dönemde sigara dumanına maruziyetin astım belirtilerinin ortaya çıkmasını sağlar. Bazı ilaçlar astım seyrinde önemli rol oynamaktadır. Astım atakları, hava kirliliği ile artmaktadır” şeklinde konuştu.Burgazlıoğlu, “Hekim ve hasta arasındaki işbirliği ile belirtilerin tamamen kontrol altına alınması sağlanmaktadır. Astımın iyi değerlendirilmesi ve tedavisi, eşlik eden hastalıkların ortaya konması ve tedavisi, tıbbi tedavinin iyi izlenmesi gerekmektedir” dedi.