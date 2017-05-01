Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saçların insanların en önemli aksesuarı olduğunu belirten Gazi Hastanesi Saç Ekim Birimi Koordinatörü Yasemin Gülgör, "Kişide fazla erkeklik hormonunun zararlı olduğu düşünülüyor. Stres altındaki kişiler bu hormonu daha fazla üreterek saç kaybına maruz kalabiliyor. Demir eksikliği de saç dökülmelerine sebep olabiliyor. Bunun için kırmızı et, yeşil sebze, ceviz, fındık, kuru yemiş gibi demir açısından zengin besinler kullanılmalıdır. Sigaranın damarlara zarar verdiğinden saç foliküllerine kan akışını engellediği düşünülüyor. Sigaranın ürettiği serbest radikaller ve çevresel etkenler de saç kaybına neden olmaktadır. Sigaranın kanser ve kalp hastalıklarına yol açtığı gibi saç dökülmelerine sebebiyet vermekte olduğu bilinmektedir” dedi.

“Sigarayı sağlığınız için bırakın”



Sigara içmek ile saç dökülmesini araştıran TonyHsiu-HsiÇen ve Lin-Hui Su’nun ortalama 65 yaşlarında 740 yerel erkek ile röportaj yaptığını belirten Gülgör, “Röportaja katılan denekler saç durumları hakkında alopesiden şikayetçi olmaya başladıkları yaşlarda sigara içme alışkanlıklarının olduğunu bildirmişlerdir. Neticeler Asyalı erkeklerde görülen alopesi tipi saç dökülmesine yakalanma riskinin ilerleyen yaşlar ile doğru orantılı olarak artış göstermesine rağmen hala beyaz erkeklerden daha düşük düzeyde olduğunu göstermektedir. Alopesinin en kötü evresi bir günde 20 veya daha fazla sigara içen Asyalı erkeklerde gözlemlenmiştir. Sigarayı bırakmak hem sağlık, hem de saçlarınız ve aynı zamanda ışıl ışıl parlayan ciltlerimiz açısından son derece önemlidir” diye konuştu.