Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Doç. Dr. Güneş Gür Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, yağda çözünen bir vitamin olan D vitamininin, besinlerden ve takviye olarak dışarıdan alındığında bağırsaklardan emildiğine değinerek, besinlerden özellikle yumurta sarısından, peynirden, somon, ton balığı gibi yağlı balıklardan, balık yağından, karaciğerden ya da etten D vitamini alınabildiğini anlattı.

D vitamininin güneş ışınlarının yardımıyla deride üretildiğini ve deriden yapılan öncü D vitamininin, karaciğer ve böbrekten geçerek aktif haline geldiğini kaydeden Aksoy, şöyle devam etti:

"Güneş ışınlarıyla derimizden D vitamini yapılması çok cazip bir seçenek gibi görünse de güneş ışınlarının deriyi bozarak yaşlandırması yanında deri kanserlerine neden olabildiği unutulmamalıdır. Melanom son yıllarda daha sık rastlanan, ölümcül deri kanserlerindendir. En önemlisi daha çok güneş daha fazla D vitamini anlamına gelmemektedir. Deriden bir miktar D vitamini yapıldıktan sonra yapım durur, yıkım başlar. Dolayısıyla fazla güneş ışını aldığınızda D vitamini üretmediğiniz gibi zararlı, kanserojen olan güneş ışınlarına maruz kalmış olursunuz."