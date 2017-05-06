Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eklemde ağrı, şişlik, kızarıklık, sıcaklık ve eklemin normal hareketlerini yapamamasının, bir iltihaplı romatizma hastalığı olan artrit belirtisi olduğu ve ağrının, eklemin hareket etmesiyle, istirahatte, bazen de gece meydana gelebileceği belirtildi.Türkiye Romatoloji Derneği ve Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı tarafından KKTC'de, 10. Anadolu Romatoloji Günleri Kongresi kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Sedat Kiraz, yaptığı açıklamada, vücudun hareket etmesini sağlayan kaslar, kemikler, eklemler ve bu yapıları birleştiren bağlarda öncelikle ağrı ve hareket kısıtlılığına, bazen de şişlik ve şekil bozukluğuna neden olan hastalıkların "romatizma" olarak tanımlandığını söyledi.Romatizmanın tek bir hastalık olmadığını, 200'e yakın hastalığın bu sınıfa girdiğine dikkati çeken Kiraz, en sık eklem romatizmaları, yumuşak doku romatizmaları ve kemik erimesinin görüldüğünü bildirdi.

Romatizmal hastalıkların genel olarak kadınlarda daha sık görüldüğüne, yaş ilerledikçe bazılarının sıklığının arttığına işaret eden Sedat Kiraz, "Bununla birlikte erkeklerde daha sık gut, ankilozan spondilit ya da ön planda gençlerde görülen sistemik lupus eritematozus hastalıklar da vardır. Romatizmal hastalıklar çocukluk çağında da görülebilir." diye konuştu.

Uzun süreli eklem ağrısına dikkat



Artrit hastalığının, çocuklar da dahil olmak üzere her yaştan insanı etkileyebildiğini belirten Prof. Dr. Sedat Kiraz, şunları kaydetti:

"Artritin en önemli belirtileri, eklemde ağrı, şişlik, kızarıklık, sıcaklık ve eklemin normal hareketlerini yapamamasıdır. Ağrı, eklemin hareket etmesiyle, istirahatte ve bazen de gece meydana gelebilir. Hasta eklem bölgesinde, özellikle sabahları ve istirahat sonrası tutukluk daha belirgindir. Bu hastalıklarda sadece eklemler değil, eklemin çevresindeki kaslar, yumuşak dokular ve bağlar da etkilenebilir. Uzun süren artritler eklemlerde şekil bozukluğuna ve eklemin hiç hareket edememesine yol açabilirler. Halsizlik ve yorgunluk, artritli hastalarda diğer belirtilere sıklıkla eşlik eder."

HÜ Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Karadağ da vaskülit hastalığının genel olarak "atardamarların iltihabı" anlamına geldiğini belirterek, "Nadir olarak görülse de tanıda gecikme olması durumunda hayat tehdit edici sorunlara yol açabilmektedir." dedi.