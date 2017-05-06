Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sigarayı bırakmak isteyenler için herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın sağlık kurum ve kuruluşlarından yararlanmada ücretsiz veya indirimli uygulamaya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeye ilişkin, "4736 sayılı kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair ilgili kararnamenin eki kararda değişiklik yapılması hakkında karar" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, karara eklenen geçici maddeyle "Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, sayıları 300 bini geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla yararlanma" bakımından ücretsiz veya indirimli uygulamaya tabi olacak.