Barcelona’nın yıldızı Arda Turan, oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şarkıcı Can Bonomo, milli basketbolcu Birkan Batuk ve Survivor 2016 yarışmacılarından Damla Can da sosyal medyadan koşu destek verdi. Dünyada 24 ayrı lokasyonda düzenlenen koşunun Türkiye elçileri olan ünlü oyuncular Müjde Uzman, Ayşe Tolga ve fitness eğitmeni Murat Bür de İzmir’de binlerce insanla beraber omurilik felci tedavisi için koşacak.

Dünyanın dört bir yanında omurilik araştırmalarını desteklemek amacıyla koşulan Wings for Life Dünya Koşusu’nun Türkiye ayağı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ford Otosan’ın katkılarıyla 7 Mayıs Pazar günü İzmir’de gerçekleşecek. Tüm dünyada 24 lokasyonda yüz binden fazla katılımla dünyanın en büyük yardım koşularından biri olan Wings For Life Dünya Koşusu için İzmir Fuarı’nda saat 14.00’de start verilecek ve yarış Foça yönüne doğru devam edecek.

Arda Turan ve Dilan Çiçek Deniz’den Destek Mesajı



A Milli Futbol Takımı kaptanı Arda Turan, oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şarkıcı Can Bonomo, milli basketbolcu Birkan Batuk ve Survivor 2016 yarışmacılarından Damla Can da sosyal medyadan yayınladıkları mesajlarla Wings For Life Dünya Koşusu için destek verdiler. Omurilik felcinin tedavisinin bulunması için dikkat çeken ünlü isimler bağış çağrısında bulunarak sevenlerini koşamayanlar için koşmaya davet etti.

Herkesin katılımına açık olan koşuda, 35 tekerlekli sandalyeli sporcu da İzmir’de yarışacak. Dünyanın en büyük yardım koşusunun İzmir’de düzenlenen Türkiye ayağında oyuncular Müjde Uzman, Ayşe Tolga ve fitness eğitmeni Murat Bür de yer alacak. Red Bull sporcusu Yağız Avcı yakalama aracının direksiyonunda yarışçıları takip edecek, dağ koşusunda ülkemizi başarıyla temsil eden Red Bull sporcusu Ahmet Arslan da İzmir’de 6 bin kişi ile birlikte start alacak. Önündeki binlerce ismi daha uzağa koşma konusunda motive edecek olan Yakalama Aracı, bu yıl yenilenen Ford Kuga olacak.

İzmir’de Koşamayanlar Belgrad Ormanı’nda Koşacak

İzmir’de koşamayanlar ise İstanbul Belgrad Ormanı’ndaki uygulama koşusu ile omurilik felci araştırmalarına destek olacak. Wings For Life uygulamasını akıllı telefonuna indiren herkes dilediği yerde yarışa katılıp bağışta bulunarak bu global hareketin bir parçası olabilecek.

Koşu için 17.8 milyon euro toplandı

Wings For Life World Run, Wings For Life Vakfı’nın omurilik araştırmalarına destek için organize ettiği bir yarış olarak dikkat çekiyor. İlk üç yılda koşu için alınan kayıtlar ve bağışlarla 17.8 milyon Euro toplandı. Paranın tamamı omurilik felçlilerinin tedavisi için harcanacak.