Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş maçında uzatmada gelen golden çok konuşulan ve tartışılan haliyle artık klasik hale gelen olaylardı. Peki olay neydi? Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile Talisca arasında ilk yarı yaşanan ve mücadele sonuna da yansıyan gerilimlerdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Talisca’yı suçlayan Volkan Demirel ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güneş, “Volkan’ın bana söylediği kelimeleri söylemiyorum kötü kelimeler bunlar. Tehdit vari söylüyor. Maç bitti gitti. Söylememesi gerekiyor. Duyulsa suç unsuru olur. Talisca’nın hareketini gösteriyor ve ‘böyle yapıyor’ diyor. Hakeme Vokan’ın tehditlerini görüyor musunuz diyorum onlar görmüyor. Yüz defa atılmalıydı bence. Bu ülkede sıkıntı şu; saldırı yapanlar, vuranlar ceza almıyor aksine prim veriliyor. Biz huzursuzluk istemiyoruz alttan alıyoruz” dedi.

Sezonu kapatmalı

“Volkan’ın bana söylediği yani bizim oyuncuyu kast ederek söylediği sözler sebebiyle 10 maç ceza alır” diyen Güneş “Şu maçın önüne bu olay geçiyorsa diyecek bir şey yok. Bu güzel günde bu algı devam edecek” ifadesini kullandı. Skorun iki takıma da yaramadığını ve Fenerbahçe’nin kendilerine çelme takmak için geldiğini ifade eden Şenol Hoca “Ve başarılı oldular. Yediğimiz gol yenecek bir gol değildi. Oyuncu değişikliğiyle falan alakası yok. Genç takımdan birisi koysanız belki bu golü yemez. Bugün (dün) için oyunculara söyleyecek bir şey yok. Futbol muhakemesine sığmayan şeyler oldu. Rakipten çok Başakşehir’e yarayan bir skordu. Futbol adına Fenerbahçe’yi ezdik ama becerimizi kullanamamaktan 2 puan yitirdik” diye konuştu.