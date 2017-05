Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık GİRNE - Ülkemizde her 5 kişiden biri bel ağrısından şikâyet ediyor. Genellikle ağır kaldırma ya da ters bir hareket sonucu ortaya çıkan bel ağrıları “Bir ağrı kesici, kas gevşetici alırım geçer” denilerek pek de ciddiye alınmıyor. Ancak uzmanlar, 40 yaşından önce başlayan ve 3 aydan uzun süren bel ağrısının ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, bu tür ağrıların kamburluğa yol açan Ankilozan Spondilit hastalığının ilk belirtisi olabileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar.

Girne’de düzenlenen ‘10. Romatoloji Günleri’nin konusu 200’den fazla çeşidi olan romatizmal hastalıklardı. Türkiye’de sağlık sistemine başvuran kişilerin yüzde 16,4’ünün bel ağrısından şikâyet ettiğini söyleyen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Ertenli “Bu ağrıların önemli bir bölümü dış etkenlere bağlı oluşan ve bir süre sonra geçen ağrılardır. Ancak bir kısmı eklem iltihabı sonucu ortaya çıkar ve mutlaka erken teşhis edilerek tedavi yapılması gereklidir. Bu ağrıların hafife alınmaması gerekir” dedi. Ülkemizde yaklaşık 200 bin kişiyi etkileyen ve ciddi bir hastalık olan Ankilozan Spondilitin (AS) belirtilerinin atlandığını söyleyen Prof. Dr. Ertenli “Hastaların büyük bir bölümü bel ağrılarının ağır kaldırma ya da ters bir hareket yapma sonucu oluştuğunu düşünerek hekime başvurmuyor. Hastaların yüzde 10’nunda hastalık ilerliyor ve kalıcı sakatlıklara yol açabiliyor. Erken teşhis ve tedavi edildiğinde sakatlık meydana gelmiyor. Ancak ne yazık ki, hastalıkla ilgi farkındalık az olduğu için hastalar, doktor doktor dolaşıyorlar. AS hastalığı 8 yıl geç teşhis ediliyor. 100 hastadan 7’si hiç ilgisi olmadığı hâlde bel fıtığı ameliyatı geçiriyor” dedi.



Erkeklerde daha sık görülüyor

Çoğunlukla genç yaşlarda ortaya çıkan Ankilozan Spondilit, omurga, kuyruk sokumu kemiği ile leğen kemiğinin birleştiği noktadaki eklemleri etkileyen bir romatizma hastalığı. Erkeklerde daha sık görülen hastalığın son aşamasında bazı hastalarda sırtta kamburluk oluşabiliyor.



Sabah tutulup sonra açılıyorsa...

Genetik sebeplerle ortaya çıkan Ankilozan Spondilit hastalığındaki ağrının bel fıtığındaki ağrıdan en önemli farkının istirahat hâlinde artması, hareketle azalması olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ertenli, AS’deki bel ağrısının özelliklerini şöyle sıraladı:

- 40 yaşından önce ortaya çıkan ve 2 aydan uzun süren ve ağrı kesicilerle geçen ancak ilacın etkisi geçince tekrar başlayan

- Aniden değil yavaş yavaş başlayan ve giderek artan

- Sabahları yataktan kalkmayı geciktiren, daha sonra açılan

- AS’de bel ağrısının dışında sırt, boyun ve kalçaların arka kısımlarında da ağrı hissedilebilir. Bazen bu ağrı bir kalçadan diğerine yer değiştirir.