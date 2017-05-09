Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Kadriye Öneş, sığ suya balıklama atlayan kişilerin alnının sert zemine çarpmasıyla boynun aşırı derecede geriye giderek boyun omurlarının kırılmasına ve omuriliğin yaralanmasına neden olduğunu belirterek, "Gençlerde ve özellikler erkeklerde rastladığımız bu durum ölüm sebebi de olabilmektedir." dedi.Prof. Dr. Öneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklarının yükselmesiyle beraber deniz sezonunun da açıldığı bu dönemde, sığ suya atlamanın ciddi omurilik yaralanmalarına sebep olduğunu ifade etti.Omuriliğin beyin ile vücudun arasında bağlantıyı sağlayan temel sinir demeti yapısı olduğunu, kol, bacak ve gövdenin hareketlerinin omuriliğin sağlam olmasıyla gerçekleşebildiğini anlatan Öneş, aynı zamanda akciğer, bağırsak mesane ve böbrek gibi iç organlarının çalışmasının da omurilikle direk ilişkili olduğunu ifade etti.Öneş, sığ suya atlama sonrası görülen boyun, omurga kırıklarına bağlı omurilik zedelenmesinin kişinin ciddi derecede sakatlanmasına sebep olabildiğini işaret ederek, "Özellikle yaz aylarında karşımıza çıkan sığ suya atlama sonrası omurilik yaralanmaları gençlerde çok fazla. Türkiye'de yılda 500 kişi sığ suya atlama sonrası omurilik yaralanmasına maruz kalmaktadır. En çok 12-25 yaş arası genç erkeklerde görülüyor." dedi.Prof. Dr. Öneş, yaralanmanın derecesine göre hastaların bir kısmının ellerini kullanamadıklarını, yürüme yeteneklerini kaybettiklerini dile getirerek, ayrıca bu kişilerde solunum, idrar ve gaita boşalma problemlerine sıklıkla rastlandığını aktardı.