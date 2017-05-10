Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuk-Ergen Psikoloğu Uzman Psikolog Merve Demir, "Çocuklar merak duygusu sebebiyle; konuşmaya başladıktan sonra, soru sormaya da başlarlar. Sordukları sorular sayesinde, dünyayı keşfeder ve pek çok şey öğrenirler. Çocuklar için bu dünyada karşılaştıkları her şey yeni ve ilgi çekicidir. Her şeyi merak ederler, o yüzden de çok fazla soru sorarlar. Yaklaşık 3 yaş civarında çocukların konuşma becerileri daha da gelişir ve sıklıkla "Neden?" diye sorarlar; "Neden geceleri uyuyoruz?", "Neden elmalar ağacın üstünde oluyor?", "Neden yağmur yağıyor?", "Neden sessiz olmam gerekiyor?" gibi. Bazen bu sonu gelmez "Neden?" soruları, anne babalar için yorucu olabilir. Kafalarını karıştıran ya da onları endişelendiren durumlarda, sordukları sorulara aldıkları cevaplar çocukları sakinleştirebilir. Ayrıca yeni girdikleri bir ortamda nasıl davranacaklarını bilemediklerinde, oradaki kuralları öğrenmek için de soru sorarlar. Bu sebeple çocuklarınızın sorularına verdiğiniz cevaplar çok kıymetlidir" dedi.



Anne-babaların çocuklarının sordukları soruları cevaplaması ve çocuğu soru sormak için teşvik etmesinin gerekli olduğunu kaydeden Uzman Psikolog Merve Demir, "Çocuklar doğrudan soru sorarlar ve bazı sorular sizi şaşırtabilir ya da utandırabilir. Bazı soruları da saçma ve gülünç bulabilirsiniz. Ancak çocuğunuz size ne soru sormuş olursa olsun, öncelikle çocuğunuzun neyi öğrenmek istediğini anlamaya çalışın. Onu anladığınızı ifade edin ve sorusunu çocuğun anlayabileceği sadelikte cevaplayın. Çocuğun sorularına gülerek, alaysı bir tavırla yaklaşmayın. Tüm soruların cevabını bilmeniz gerekmez. Bazen sizin de tam bilmediğiniz bir konu ile ilgili bir soru sorabilirler. Böyle bir durumda çocuğa dürüstçe; "Bunu ben de tam bilmiyorum, ama bu konuyu seninle beraber araştırabiliriz" gibi bir cevap verilebilir. Çünkü burada önemli olan şey; çocuğu önemsediğinizi göstermeniz ve onun için zaman ayırmanızdır. Ayrıca böyle farklı bir soru sorduğu için çocuğu tebrik ederek, onu daha fazla soru sormaya, merak etmeye yönlendirebilirsiniz" diye konuştu.



"Çocuğunuzu düşünmeye teşvik edin"



Uzman Psikolog Merve Demir, "Çocuğun sorduğu sorulara, cevap verirken, onun da sorgulamasını sağlamak amacıyla; "Sence neden olabilir?", "Sen ne düşünüyorsun?", "Bir tahminin var mı?" gibi sorularla çocuk düşünmeye teşvik edilebilir. Özellikle ailesi tarafından soruları yanıtlanan çocuklar, okulda da anlamadıkları şeyleri daha rahat sorabilirler. Öğretmenine daha fazla soru sorabilen çocukların, genellikle derslerinde daha başarılı oldukları gözlenir. Bunun tam tersi; sorularına cevap verilmeyen, soruları geçiştirilen çocuklar, kendilerini değersiz hissederler. Okulda da soru sormaktan çekinirler. Daha fazla düşünen, sorgulayan ve araştıran çocuklar, gelecekte de daha başarılı olacaklardır. Bu sebeple çocukların soruları sabırla cevaplandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.Çocuğun çok soru sorması, zeki ve meraklı olduğunu gösterebileceği gibi, çok kaygılı olduğunu da gösteriyor olabildiğine dikkat çeken Uzman Psikolog Merve Demir, "Bunu anlamanın yolu çocuğun sorularının içeriğine bakmaktır. Eğer çocuğunuzun sorduğu sorular; "Bu yemeği yesem hastalanır mıyım?", "Kalbim hızlı attı, ölecek miyim? ","Bu gece eve hırsız girer mi?", "Sol elimle yesem bir şey olur mu?" gibi sıklıkla kaygı doluysa, bir uzmandan destek almak faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.