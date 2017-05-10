Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında “Kenenin ısırdığı genç hayatını kaybetti” başlıklı haberler yer aldığı hatırlatılarak, Sivas’ta yaşayan bir vatandaşın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği iddialarını içeren haberler üzerine açıklama yapılmasına gerek görüldüğü vurgulandı. Açıklamada, "Y.B. isimli vatandaşımızdan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle incelenmek üzere gerekli numuneler alınmıştır. Numuneler, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Viroloji Laboratuvarına ulaştırılmıştır. Bu laboratuvarda yapılan detaylı incelemelerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi negatif olarak tespit edilmiştir. Y.B.’nin ölüm nedeninin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı olmadığı belirlenmiştir" denildi.
Sağlık Bakanlığından 'kene' açıklaması
10.05.2017 - 15:23 | Son Güncelleme: 10.05.2017 - 15:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı, Sivas'ta bir kişinin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları ile ilgili, "Y.B.’nin ölüm nedeninin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı olmadığı belirlenmiştir" açıklamasını yaptı.
Etiketler : sağlık bakanlığı,kene uyarısı,
472178 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/472178.aspx
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