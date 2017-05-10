Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'deki Pittsburgh Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Karen A. Matthews önderliğinde yürütülen araştırmada, ilkokul çağlarında akran zorbalığının, hem zorbalık yapan hem de zorbalık kurbanı olan kişilerde 30'lu yaşlarında kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açtığı belirlendi.

Araştırma kapsamında, 1987 ve 1988 yıllarında Pittsburg kentinde ilkokula başlayan, yarısından fazlası siyahi olan ve yaklaşık yüzde 60'ının ailesi devletten mali destek alan 500 erkek öğrenci incelemeye alındı.

Psikososyal, davranışlar ve sağlık sorunlarına yol açacak biyolojik risk faktörleri için yapılan düzenli incelemelerin yanı sıra aileler ve öğretmenlerden çoçukların zorbalık davranışlarına ilişkin bilgi toplandı.

Katılımcılarla 20 yıl sonra yeniden görüşüldü



Bir sonraki adım olarak 20 yıl sonra, çalışmanın ilk aşamasında yer alan 500 erkekten 300'den fazlası psikososyal davranış, sağlık geçmişi, beslenme ve egzersiz alışkanlıklarıyla ilgili soruların yöneltildiği anketi cevaplarken yarıya yakını da kan örneği vermek, kalp damar ve enfeksiyon testleri, boy ve kilo ölçümleri için laboratuvara geldi.

Araştırma sonuçları, çocukluk döneminde zorbalık davranışı sergileyenlerin, yetişkinlik döneminde kalp ve damar ile diğer hayati hastalıklara yakalanma riskinin, aynı zamanda saldırgan davranışlar sergileme ve sigara tüketmeye eğiliminin daha yüksek olduğunu gösterdi.

"Zorbalığa uğrayan az gelirli işlerde çalışıyor"



Çocuk yaşlarda zorbalığa uğrayanların da ileri yaşlarda daha az gelirli işlerde çalıştığı, daha fazla ekonomik zorluk yaşadığı, stres düzeylerinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar, akran zorbalığına maruz kalanlarda kalp damar hastalığı riskinin de daha yüksek olduğunun altını çizdi.

Araştırmanın sonuçları, Psikolojik Bilim Vakfının "Psychological Science" dergisinde yayımlandı.